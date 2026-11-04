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Uşak'ta sıcaklıklar sert düşecek, buzlanma ve zirai don uyarısı

Uşak'ta 4 Kasım'dan itibaren serin ve yağışlı hava etkili olacak; 6 Kasımdan sonra sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerek buzlanma ve zirai don riski artacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 08:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta sıcaklıklar sert düşecek, buzlanma ve zirai don uyarısı

Uşak'ta sıcaklıklar sert düşecek, yetkililer uyarıyor

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve buzlanma ile zirai don riskinin bulunduğunu duyurdu. Resmi açıklamada vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip ederek gerekli tedbirleri alması istendi.

Beklenen hava seyri:

Valiliğin paylaşımına göre bölge 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Ardından 6 Kasım Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş bekleniyor; hava değerlerinin mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar ve riskler:

Açıklamada, 4-9 Kasım tarihleri arasında Uşak'ta en düşük hava sıcaklıklarının eksi 2 ve eksi 3 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Bu durumun özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile tarımsal don riskini artıracağı vurgulandı.

Yetkililer, araç kullananların ve yaya vatandaşların buzlanmaya karşı dikkatli olmasını, çiftçilerin ise zirai don ihtimaline karşı ürünlerini koruyacak önlemleri almasını tavsiye etti. Ayrıca resmi meteoroloji uyarılarının düzenli olarak takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Uşak Valiliği ve ilgili kurumlar, risklerin azaltılması için gerekli bilgilendirme ve koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi. Vatandaşların da kişisel güvenlik ve tarımsal zararların önlenmesi amacıyla uyarılara uyması istendi.

UŞAK VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE KENT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARININ...

UŞAK VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE KENT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAĞINI, BUZLANMA VE ZİRAİ DON RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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