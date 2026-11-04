Gaziantep öncülüğünde yedi ilin ortak turizm koridoru hayata geçiriliyor

Toplantı ve amaç:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde düzenlenen Turizm Temelli Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Üst Düzey Hazırlık Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa’yı kapsayan bağlantılı bir turizm koridoru oluşturmak oldu.

Koridorun kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda şehirlerin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin ortak rota, ortak envanter ve ortak tanıtım ile birbirine bağlanması planlandı. Amaç, bölgenin turizm potansiyelini artırmak, yatırım planlamalarını eşgüdümlü hale getirmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek olarak öne çıktı. Programın gündeminde ayrıca rota haritaları, tanıtım stratejileri ve öncelikli yatırım başlıkları değerlendirildi.

Liderlik ve bölgesel vizyon:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep’in son dönemde turizm alanında gösterdiği dönüşüme vurgu yaptı. Alpaslan, kentteki vizyonu öne çıkararak şunları söyledi: "Gaziantep, yakın zamana kadar kültür ve turizmde esamesi okunmayan bir konumdayken, bugün sanayi ve ticaretin yanı sıra Türkiye’nin gözbebeği bir kültür ve turizm kentine dönüştü. UNESCO Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olması ve teknolojiyi turizmle buluşturan ‘Visit Gaziantep’ gibi öncü adımlarla diğer illerimize ilham verdi. Fatma Şahin Başkanımızın da ifade ettiği gibi; birbirimizi rakip değil, birlikte kazanacağımız yol arkadaşları olarak gördüğümüz sürece bu zenginliği hep birlikte büyüteceğiz"

Bölgenin destinasyon hedefi:

Alpaslan, Fırat ve Mezopotamya havzasının sunduğu kültürel miras ile gastronominin uluslararası çekim gücüne dikkat çekerek, "Bu kadim coğrafyayı dünyanın en gözde turizm destinasyonu yapacağız" ifadesini kullandı. Toplantıda güven ortamının güçlenmesi ve şehirlerin altyapı ile estetik dönüşümlerinin de turizme katkı yapacağı vurgulandı.

Yerel yönetimlerin rolü ve teknoloji vurgusu:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantıda, bölgenin tarihi dokusunun korunarak turizme açılmasının önemini anlattı ve şehirlerin 21’inci yüzyılın veri ve tasarım kriterlerine göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Şahin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Zamanı iyi kullanmak adına, yapay zekayla hiçbir asistana gerek kalmadan cep telefonuyla kendine rota belirleyen bir sistemimiz var. Biz de şehirleri akıllı, yeşil bir bölge yapmaya çalışıyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kent merkezli bölgesel sinerjinin altını çizerek, "Yapılacak doğru planlamalar Gaziantep’in ve bölgenin turizm geleceği için hayati önem taşımaktadır. ‘Birlikte hareket etme ruhu’ canlı tutulup bu heyecan fiiliyata döküldüğünde, Gaziantep’in merkezinde bulunduğu bu bölgesel güç, büyük turizm hedeflerini tek başına bile ülkeye kazandırabilecek devasa bir potansiyel barındırmaktadır" sözleriyle beklentiyi özetledi.

Program, açılış konuşmalarının ardından bölgesel turizm rotaları, ortak tanıtım stratejileri ve yatırım öncelikleri üzerine oturumlarla devam etti. Önümüzdeki dönemde yapılacak envanter çalışmaları ve somut rota planlamalarıyla koridorun uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN’İN ŞEHRE KAZANDIRDIĞI VİZYONDAN ÖVGÜYLE SÖZ EDEREK, GAZİANTEP’İN, GEÇMİŞTE TURİZMDEN YETERİNCE PAY ALAMAYAN BİR KENTTEN ULUSLARARASI BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.