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Erzincan'da çiftçileri uyaran soğuk dalga: gece ve sabah zirai don riski

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü 4-9 Kasım 2026 arası Erzincan çevresinde sağanak ve yükseklerde kar beklendiğini; gece ve sabah zirai don riski uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da çiftçileri uyaran soğuk dalga: gece ve sabah zirai don riski

Erzincan'da çiftçileri uyaran soğuk dalga: gece ve sabah zirai don riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzincan ve çevresinde soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi etkili olacak. Bölge için yapılan uyarıda, gece ve sabah saatlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu ifade edildi.

Beklenen hava koşulları

Uyarıda, alçak kesimlerde sağanak yağış; yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşeceği ve gün içinde en düşük sıcaklıkların 0 derece civarına kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Bu koşulların özellikle hassas bitkiler ve yeni dikilmiş fideler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Üreticiler için önerilen tedbirler

Yetkililer, çiftçilere ürün ve arazilerinin kontrol edilmesini, hava sıcaklıklarını yakından takip etmelerini ve gerekli koruyucu önlemleri almalarını tavsiye etti. Önerilen tedbirler arasında hassas ürünlerin örtülmesi, sulama durumunun gözden geçirilmesi, düşük sıcaklıklara karşı seraların ve fidelerin korunması ile olası erken hasat veya erteleme planlarının değerlendirilmesi yer aldı.

Ayrıca hayvancılıkla uğraşan üreticiler için barınak koşullarının güçlendirilmesi ve su kaynaklarının donmaya karşı korunması hatırlatıldı. Yetkililer, zarar riskini azaltmak için bölgesel duyuruların ve güncel meteorolojik bilgilendirmenin takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

ERZİNCAN&#039;DA ZİRAİ DON UYARISI

ERZİNCAN'DA ZİRAİ DON UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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