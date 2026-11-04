Kaymakam Taşkıran köyleri dolaşarak yerel talepleri masaya yatırdı

Kaymakam Taşkıran'ın saha ziyaretleri

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları gezerek mahalle sakinleriyle doğrudan temas kurdu.

ziyaret edilen köyler:

Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi aldı.

sorunların tespiti ve değerlendirilmesi:

Kaymakam Taşkıran, iletilen taleplerin not alındığını ve önceliklendirme yapılacağını belirtti. İhtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ilgili birimler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin, köy hizmetlerinin planlanması ve yerel yönetimle iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Vatandaşların talepleri, takip süreci başlatılarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde ele alınacak.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN KÖY ZİYARETLERİNDE BULUNDU