Dolar 49,9904 +0,03%
Euro 55,9539 +0,05%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.328,78 -0,80%
EUR/USD 1,1196 +0,04%
Brent Petrol 104,35 -0,40%
--°

Kaymakam Taşkıran köyleri dolaşarak yerel talepleri masaya yatırdı

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasında vatandaşlarla görüşüp ihtiyaç ve beklentileri yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakam Taşkıran köyleri dolaşarak yerel talepleri masaya yatırdı

Kaymakam Taşkıran'ın saha ziyaretleri

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları gezerek mahalle sakinleriyle doğrudan temas kurdu.

ziyaret edilen köyler:

Taşkıran, Gemecik, Kadıköy, Salur ve Tülü köyleri ile Yazı mezrasını ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi aldı.

sorunların tespiti ve değerlendirilmesi:

Kaymakam Taşkıran, iletilen taleplerin not alındığını ve önceliklendirme yapılacağını belirtti. İhtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ilgili birimler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin, köy hizmetlerinin planlanması ve yerel yönetimle iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Vatandaşların talepleri, takip süreci başlatılarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde ele alınacak.

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN KÖY ZİYARETLERİNDE BULUNDU

REFAHİYE KAYMAKAMI TAŞKIRAN KÖY ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da çiftçileri uyaran soğuk dalga: gece ve sabah zirai don riski
images

Fethiye'de sürpriz sağanak sel getirdi: ev ve tarım arazileri etkilendi
images

Düzce'de hafta başında hissedilir soğuma: en düşük 6 derece
images

Ankara'da kasımın ilk haftasında gece sıcaklıkları sıfıra inebilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece nişanlısına ulaşamayan gencin dış cephe tırmanışı mahallede hareketlilik başlattı

Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: anne ve abla öldü, küçük kardeş ağır yaralı

Okan Buruk: galibiyetle 6 puana ulaştık, hedefimizi büyütüyoruz

Erzincanspor disiplin yolunda: çirkin tezahüratlar PFDK'ya taşındı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı