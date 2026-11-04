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Ayvalık'ta sosyal market: bağışla hayat bulan eşyalar

Ayvalık Belediyesi Sosyal Market, 2026 ocak-ekim döneminde 2 bin 213 kişiye ücretsiz giysi, ayakkabı ve ev eşyası desteği sundu; dayanışma çağrısı sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 08:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık'ta sosyal market: bağışla hayat bulan eşyalar

Ayvalık'ta sosyal market dayanışması

Ayvalık Belediyesi tarafından Eski otogar girişinde hizmet veren Sosyal Market, ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlara yönelik düzenli ve erişilebilir destek sunuyor. Kurumun verilerine göre 2026 yılının ocak-ekim döneminde marketten yararlanan kişi sayısı 2 bin 213 olarak kaydedildi.

İhtiyaçlara mağaza titizliğiyle yaklaşım:

Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren markette kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra ayakkabı, kazak, mont ve kullanılabilir ev eşyaları da yer alıyor. Bağışlanan ürünler raflara yerleştirilmeden önce hijyen ve kalite açısından detaylı şekilde inceleniyor; yalnızca kullanıma uygun, temiz eşyalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin bu yaklaşımı, yardımı onurlandıran bir mağaza düzeni olarak tanımlıyor.

Bağış ve dayanışma çağrısı:

Market stokları hem ikinci el ancak giyilebilir durumdaki ürünlerden hem de imalatçı firmaların bağışladığı hiç açılmamış ürünlerden oluşuyor. İlçede talebin en yoğun olduğu dönemlerin ocak ve şubat ayları olduğu, bu aylarda başvuruların arttığı bildirildi. Ayvalık Belediyesi, kullanılabilir giysi, ayakkabı ve temel ev eşyası bağışlamak isteyen vatandaşları dayanışmaya katılmaya davet ediyor.

Bağışta bulunmak veya hizmet hakkında bilgi almak isteyenler, Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 444 10 66 ve 0530 340 27 10 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor. Sosyal Market uygulaması, ihtiyaç sahiplerinin bütçelerine doğrudan katkı sağlarken aynı zamanda kullanılabilir ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılmasına olanak tanıyor.

AYVALIK’TA SOSYAL MARKET DAYANIŞMASI

AYVALIK’TA SOSYAL MARKET DAYANIŞMASI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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