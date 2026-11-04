ayvalık’ta zeytin hasadı ve kültür coşkusu dört gün sürdü

Festival kentin dört gününe yayıldı:

29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüyle eş zamanlı olarak kentin sokaklarını, meydanlarını ve Kırlangıç Yaşam Merkezi'ni hareketlendirdi. Ayvalık Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, oda ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleşti ve dört gün boyunca bölge halkını ile kenti ziyaret eden binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Festival programı, Cumhuriyet kutlamalarıyla başladı; Fener Alayı'nda toplanan Ayvalıklılar coşkuyu sokaklara taşıdı. Ardından Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde sahne alan Feridun Düzağaç, izleyicilere unutulmaz bir konser akşamı sundu. Resmî açılış korteji Macaron Camlı Kahve önünden başlayıp Barbaros Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na uzandı; programa protokol üyeleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı merkezde kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Festival Pazarı da ziyaretçi akınına uğradı.

İlk zeytin hasadı ve üreticinin sesi:

Festivalin öne çıkan ritüellerinden biri olan ilk zeytin hasadı ve sembolik tören, Ayvalık'ın zeytincilik geleneğine dikkati çekti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin etkinlikte zeytinin bölge ekonomisi ve kültüründeki rolünü vurguladı. Başkan Ergin'in sözleri etkinliğin duygusal boyutunu özetledi: Bu coğrafyanın altındaki maden biter ama zeytin her yıl ürün verir. Her yıl hasadı olur, festivali olur. Zeytin barıştır, bolluktur, berekettir.

Festival pazarı, zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile yerel işletmeleri aynı çatı altında buluşturarak Ayvalık ürünlerinin tanıtımına katkı sağladı. Üreticilerin ve esnafın stantları festival boyunca yoğun ilgi gördü; ziyaretçiler yöresel tatları ve üretim süreçlerini yakından görme fırsatı buldu.

Müzik, paneller ve kültürel miras:

Programda Gökçe, Ümit Sayın ve Feridun Düzağaç konserleri öne çıktı; Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki performanslar müzikseverleri bir araya getirdi. Cumhuriyet Meydanı ve kentin çeşitli noktalarında çocuk tiyatrosu gösterileri ve atölye çalışmaları düzenlenerek festivalin kültür-sanat yönü güçlendirildi.

Tarihi Sabunhane Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi ve panellerde ise zeytinyağı sektörünün geleceği, markalaşma ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı. Uzmanlar ve sektör temsilcileri Ayvalık zeytinyağının değerinin nasıl artırılabileceğini ve bölgenin potansiyelinin daha geniş kitlelere nasıl duyurulabileceğini tartıştı. Festival kapsamında gösterimi yapılan "Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli de geleneksel zanaatleri ve ustaları görünür kılarak kültürel mirasın aktarımına dikkat çekti.

Dayanışma ve gelecek vurgusu:

Festival Dayanışma Buluşması'nda zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, üreticiler, oda yöneticileri ve organizasyona katkı veren isimler bir araya geldi. Yeni Parti Tarım Politikaları Kurul Başkanı Sencer Solakoğlu'nun katıldığı buluşmada üreticilerin sorunları ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin ardından emeği geçenlere teşekkür ederek Ayvalık'ın zeytincilik kültürünü ve kent değerlerini gelecek kuşaklara taşımada dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Zeytinin bereketini Cumhuriyet coşkusuyla birleştiren 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, dört gün boyunca kentin sosyal ve kültürel yaşamına canlılık kazandırırken Ayvalık'ın zeytin ve zeytinyağı alanındaki tanıtımına da somut katkı sundu.

AYVALIK’TA ZEYTİN HASAT FESTİVALİ COŞKUSU DOPDOLU YAŞANDI