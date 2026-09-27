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Altyapı güçleniyor: Hamzalar terfi istasyonu 2027'de modern tesise kavuşacak

Karabük Belediyesi, Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu için projeyi tamamladı; yıpranan pompalar yenilendi, kayıp-kaçak azaldı, yeni tesisin ihalesi 2027'de yapılacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Altyapı güçleniyor: Hamzalar terfi istasyonu 2027'de modern tesise kavuşacak

Altyapı güçleniyor: Hamzalar terfi istasyonu 2027'de modern tesise kavuşacak

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya kentteki su teminini güvence altına almak amacıyla Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldığını açıkladı. Belediye ekipleri altyapı yatırımlarını sürdürüyor, hem kısa vadeli ihtiyacı karşılayacak adımlar atılıyor hem de uzun vadeli proje tamamlandı.

altyapı yenilemeleri:

Başkan Çetinkaya öncülüğünde yürütülen çalışmalarda toplam 22 kilometre su hattı ve 15 kilometre kanalizasyon hattı yenilenirken, yer altı motor ve pompa sistemleri son teknolojiye göre güncellendi. Bu yenileme çalışmaları sonucunda şehirdeki su kayıp-kaçak oranı %42'den %35 seviyesine indi.

Hamzalar için yeni proje:

İçme Suyu Arıtma Tesisi faaliyete geçtikten sonra, uzun süre bakım görmemiş Hamzalar İçme Suyu Terfi İstasyonu için hazırlanan proje tamamlandı. Yeni terfi istasyonunun yapım ihalesi 2027 yılında gerçekleştirilecek ve tesis modern bir yapıya kavuşturulacak.

Yeni tesis tamamlanana dek su arzında aksama yaşanmaması için mevcut istasyonda da tedbirler alındı. Ekonomik ömrünü tamamlamış pompalar değiştirildi ve sisteme daha güçlü pompalar takıldı. Alınan pompaların 2027'de inşa edilecek yeni terfi istasyonunda da kullanılabilecek teknik özellikte seçilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağladı.

başkanın saha incelemesi ve mesajı:

Hamzalar Terfi İstasyonu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özkan Çetinkaya, sahada görev yapan işçilerle bir araya gelerek ekiplerle sohbet etti ve teknik ekiple tesisin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada Çetinkaya şunları söyledi: 'Şehrimizin su altyapısını güçlendirmek ve tek bir damla suyun heba olmasını engellemek için çalışıyoruz. Yerin altında yürüttüğümüz yenileme çalışmalarıyla hatlarımızı sıfırladık, motor sistemlerimizi yeniledik ve kayıp-kaçak oranımızı düşürdük.Bununla birlikte kentin su temininde uzun yıllar önemli görev üstlenen Hamzalar Terfi İstasyonu’nu da geleceğe hazırlıyoruz. Projesini tamamladığımız yeni tesisimizin yapımına 2027 yılında başlayacağız. Bu süreçte hemşehrilerimizin su sıkıntısı yaşamaması için mevcut tesisteki yıpranmış pompaları yeniledik. Bu çalışmada kamu kaynaklarını koruma hassasiyetiyle hareket ettik ve aldığımız pompaları yeni tesiste de kullanılabilecek teknik özellikte seçtik. Karabük’ün hem bugününü güvenceye alıyor hem de yarınlarının altyapısını kuruyoruz.'

Yapılan çalışmalar, kısa vadede şehirde su kesintilerinin önlenmesini sağlarken, uzun vadede Hamzalar terfi istasyonunun modern bir alt yapı ile hizmet vermesine zemin hazırlıyor.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, ŞEHRİN SU TEMİNİNDE KRİTİK ROLE SAHİP HAMZALAR İÇME SUYU...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, ŞEHRİN SU TEMİNİNDE KRİTİK ROLE SAHİP HAMZALAR İÇME SUYU TERFİ İSTASYONU’NU YENİLENECEĞİNİ AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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