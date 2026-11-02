Bingöl'de köprü korkuluklarında sıkışan köpeğin kurtuluşu

Abdullah Bazencir Köprüsü'nde sıkışma

Olay, Bingöl merkezinde Abdullah Bazencir Köprüsü çevresinde meydana geldi. Köprünün demir korkuluklarına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve yardım çağrısında bulundu.

Kurtarma çalışması:

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, titiz bir müdahale başlattı. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden zarar vermeden çıkarmak için kontrollü bir çalışma yürüttü ve sonuçta hayvan güvenle kurtarıldı.

Vatandaş duyarlılığı ve müdahalenin önemi:

Vatandaşların zamanında ihbarı ve ekiplerin koordineli çalışması, benzer olaylarda hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi. Bu tür kurtarma müdahaleleri hem kişinin hem de hayvanın güvenliği açısından kritik rol oynuyor.

BİNGÖL’DE DEMİR KORKULUKLARA SIKIŞAN KÖPEK, BİNGÖL BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.