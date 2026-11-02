Erkenci kuzular Arpayazı'da besicilere umut oldu

Muş'ta koyunların beklenenden erken doğması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin moralini yükseltti. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Arpayazı köyünde doğan kuzular ahırlarda titizlikle bakılıyor ve yetiştiriciler onların sağlıklı büyümesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Ahırlarda artan hareketlilik:

Erken doğumların yaşandığı ağıllarda kuzuların varlığıyla hareketlilik arttı. Yetiştiriciler, yeni doğan kuzuların gelişimini yakından takip ederek annelerin emzirmesi için uygun ortam sağlamaya çalışıyor. Bazı kuzular annelerini emerken, bazıları biberonla besleniyor; tüm bu süreçlerde hijyen ve beslenme önlemleri ön planda tutuluyor.

Yetiştiricilerin bakım uygulamaları:

Arpayazı köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, kuzulara günde dört torba saman verildiğini ve bakımda titiz davranıldığını belirtiyor. Genç çiftçi Ağa Aydemir durumu özetlerken şunları söyledi: "Arpayazı köyünde yıllardır ailemle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl kuzularımız erken dünyaya geldi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ancak bu yıl kuzularımız arasında ölüm oranı da oldukça yüksek. Bunun önüne geçebilmek için çare arıyoruz. Hayvanlarımıza günde dört torba saman veriyoruz. Bazı kuzularımız annelerini emerken, bazılarını ise biberonla besliyoruz. Kuzularımızı çok seviyoruz ve onlara çok iyi bakıyoruz. Adeta birer bebek gibi görüp özenle büyütmeye çalışıyoruz".

Yetiştiriciler, erken doğumların sağladığı ek sürü potansiyelinin yanında artan ölüm oranına karşı çözüm arayışını sürdürüyor. Ahır koşullarının iyileştirilmesi, besleme düzeninin korunması ve yeni doğanların takibinin sürdürülmesi, üreticilerin öncelikli uygulamaları arasında yer alıyor.

MUŞ’TA KOYUNLARIN BEKLENENDEN ERKEN DOĞUM YAPMASI, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİRDİ. DÜNYAYA GELEN KUZULAR, BESİCİLER TARAFINDAN ÖZENLE BAKILARAK BÜYÜTÜLÜYOR.