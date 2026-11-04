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Manavgat'ı zeytinle buluşturan festival 6-7 kasımda

Manavgat Belediyesi'nin 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 6-7 Kasım 2026'da yapılacak; üreticiler, tadımlar, atölyeler ve Saraçlı'daki geleneksel uygulamalar programda.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manavgat'ı zeytinle buluşturan festival 6-7 kasımda

Manavgat'ta üçüncü zeytin ve zeytinyağı festivali düzenleniyor

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 6-7 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, Manavgat'taki zeytin üretim kültürünü ve çeşitliliğini tanıtmayı, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırmayı ve vatandaşlarla gastronomi meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

açılış programı ve ilk gün etkinlikleri:

Festivalin ilk günü, 6 Kasım Cuma sabahı saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacak ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde yapılacak açılış töreni ile devam edecek. AKM'de gün boyu yerel ürünlerin tanıtıldığı festival çarşısı, halk oyunları gösterileri, zeytin ve zeytinyağı tadımları, zeytin yağından krem ve sabun yapımı atölyeleri ile çocuklara yönelik zeytin temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında araştırmacı yazar Mahmut Öz ile "Orekanda Zeytini Tarihçesi" başlıklı bir söyleşi yapılacak; ilk gün ise tiyatro gösterimi olarak "Susuz Komedi" oyunu sahnelenecek. Festival çarşısı, her iki gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

saraçlı'da geleneksel üretim uygulamaları ve ikinci gün:

Festivalin ikinci günü etkinlikler Saraçlı Mahallesi'nde devam edecek. Burada ziyaretçilere geleneksel zeytin üretim kültürünü yaşatmak amacıyla zeytin kırma ve zeytinyağı yapımı uygulamaları gösterilecek; katılımcılar zeytinin dalından sofraya uzanan üretim sürecini yerinde görme ve deneyimleme imkânı bulacak.

AKM'de kurulacak stantlarda ise bölgeye özgü zeytin ve zeytinyağı ürünleri ile zeytinden elde edilen farklı ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak.

Manavgat'ın zeytin çeşitliliği öne çıkarılacak:

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festivalin ilçenin tarımsal değerlerini ve üreticilerin emeğini görünür kılma hedefi taşıdığını vurguladı. Başkan Vekili Çiçek şu değerlendirmeyi yaptı: "Manavgat, bereketli topraklarında yetişen zeytin çeşitliliğiyle çok özel bir coğrafyadır. İlçemizde 11 farklı zeytin türü yetişiyor. Kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, girit ve gemlik gibi çeşitlerin yanı sıra coğrafi işaretli tavşan yüreği ile Manavgat’a özgü beylik zeytinimiz, bu zenginliğin en değerli parçaları arasında yer alıyor. Zeytinimizi geniş kitlelere tanıtmak, üreticimizin emeğini görünür kılmak önceliklerimiz arasında. Zeytin, bu topraklarda kuşaktan kuşağa aktarılan emeğin, sabrın ve bereketin simgesidir. Bu festivalle hem üreticimizin alın terini onurlandırmak hem de Manavgat zeytinini ve zeytinyağını yerel ve ulusal ölçekte hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi festivalimize davet ediyorum."

Festival, Manavgat'ta yetişen Kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, girit ve gemlik gibi çeşitlerin yanı sıra Antalya coğrafi işaretli tavşan yüreği ve Manavgat'a özgü beylik zeytini gibi değerleri öne çıkaracak. Etkinlikler, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölgenin zeytin ile zeytinyağı üretimindeki potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacı taşıyor.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, hem üretim kültürünü korumayı hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen bir buluşma olarak planlandı; tüm ilçe halkı ve misafirler etkinliklere davet edildi.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK, İLÇEDE 11 FARKLI ZEYTİN ÇEŞİDİNİN YETİŞTİĞİNE...

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK, İLÇEDE 11 FARKLI ZEYTİN ÇEŞİDİNİN YETİŞTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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