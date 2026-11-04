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eskişehir'de alkollü iki sürücüye toplam 100 bin lira ceza

Eskişehir'de yapılan trafik denetiminde iki sürücü alkollü yakalandı; toplam 100 bin lira ceza kesildi ve ehliyetlerine iki yıl el konuldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

eskişehir'de alkollü iki sürücüye toplam 100 bin lira ceza

Eskişehir'de trafik denetiminde iki araç sürücüsü alkollü çıktı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi'ndeki uygulamasında durdurulan iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi. Yapılan işlemler sonucunda her iki sürücüye idari yaptırım uygulanırken, eksiksiz tutanak düzenlendi.

denetim ve ölçüm sonuçları:

Uygulamada durdurulan 26 AOT 969 plakalı aracın sürücüsü O.O.'nun yapılan kontrolünde 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Diğer araç olan 17 AFL 651 plakalı aracın sürücüsü A.K. ise ölçümde 2.07 promil alkollü çıktı. Ölçüm verileri ve sürücü beyanları, trafik ekipleri tarafından kayda geçirildi.

yaptırımlar ve dikkat çeken bulgular:

Denetim sonunda her iki sürücüye de 50'şer bin lira olmak üzere toplam 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün de ehliyetlerine iki yıl süreyle el konuldu. Ekiplerin tutanaklarına bagaj kapağı üzerinde bırakılmış bir alkol kutusunun olduğu not düştü; bu bulgu, denetimin ve tutanakların ayrıntılı şekilde tutulduğunu gösterdi.

Polis ekipleri benzer uygulamaların devam edeceğini bildirirken, sürücüleri yasal sınırlar ve kamu güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TRAFİK DENETİMİNDE DURDURULAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN DE...

ESKİŞEHİR'DE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TRAFİK DENETİMİNDE DURDURULAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN DE ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ. İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 100 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANIRKEN, EHLİYETLERİNE İKİŞER YIL SÜREYLE EL KONULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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