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Tekin'den uyarı: 30 yıllık işletmelerin ruhsat belirsizliği esnafı zorluyor

Gürsel Tekin, Ankara Gersan Sanayi Sitesi'nde esnafla buluşarak ruhsat, kredi erişimi ve pazar yapısındaki dengesizliklerin esnafı ağır yük altına aldığını söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tekin'den uyarı: 30 yıllık işletmelerin ruhsat belirsizliği esnafı zorluyor

Tekin'den uyarı: 30 yıllık işletmelerin ruhsat belirsizliği esnafı zorluyor

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesinde esnaf ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ithalat, otomotiv, hizmet ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren esnafın sorunları dinlendi; Tekin, hem ruhsat hem de maliyet kaynaklı baskıların sürdüğünü vurguladı.

ruhsat sorunu ve günlük mali yükler:

Tekin, toplantıda esnafın çoklu sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "30 yıllık esnafların halen ruhsat sorunu varsa bu büyük bir sıkıntı" ifadesini kullandı. Ayrıca satış yapamadıkları dönemlerde kira, vergi, elektrik ve su gibi giderlerin durmadığını; esnafın gelir olmadığında bu masrafları cepten karşılamak zorunda kaldığını anlattı.

Tekin, işletmelerin uzun süre satış yapamamasının doğrudan dükkanların kapanma riskini artırdığını söyledi: "3 aydır, 5 aydır esnaf burada kendi işletmesinde bir araç satamıyorsa bu büyük bir sorun. Çünkü kira maliyetleri var, vergisi var."

kredi erişimi, pazar yapısı ve oda tepkisizliği:

Gersan bölgesinde faaliyet gösteren 95 esnafın Nefes Kredisi alamadığını belirten Tekin, üreticinin birkaç büyük markete bağımlı hale geldiğine dikkat çekti. Konuşmasında, "Üreticiyi sadece 3 ila 5 tane büyük üç harfli marketlere mahkum hale getirdiniz" sözleriyle pazar yapısındaki dengesizliği eleştirdi.

Tekin, esnafın sorunlarını takip edecek kurum eksikliğine de işaret ederek "Esnafla ilgili mutlaka Türkiye’de bir esnaf bankasının bakanlığının olması lazım" önerisinde bulundu. Ruhsat ve bakanlıklarla ilgili muhatap belirsizliği nedeniyle esnafın hangi kapıya başvuracağını bilmediğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca odaların sessizliğine tepki gösterildi: "Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odaları Başkanı, onlar da ağızlarını bantlamışlar, hiç sesleri çıkmıyor" sözleriyle Tekin, yerel temsil kurumlarının duruşunu eleştirdi ve çözüm çağrısı yaptı.

Görüşmede esnafın gündelik gelirleri, ruhsat sorunları ve kredi erişimindeki engeller ön plana çıktı; Tekin, yetkililere somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

CHP KOORDİNATÖRÜ GÜRSEL TEKİN, ANKARA’NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE BULUNAN GERSAN SANAYİ SİTESİ’NDE...

CHP KOORDİNATÖRÜ GÜRSEL TEKİN, ANKARA’NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE BULUNAN GERSAN SANAYİ SİTESİ’NDE ESNAF VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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