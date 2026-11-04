Kurtuluşspor almanakı Bursaspor çatısı altında

Kurtuluşspor almanağı Bursaspor çatısı altında

Özdem Suvat, İnegöl Vehbi Koç İlkokulu'nda görev yapan öğretmen ve uzun yıllar antrenör olarak, beş yılı aşkın arşiv çalışmasıyla hazırladığı Kurtuluşspor almanağını tamamladı. Eseri, birlikte ziyaret ettiği meslektaşı Metin Yüksek ile birlikte Bursaspor Başkanı Enes Çelik'e sundu.

hazırlık ve kapsam:

Hazırlık süreci beş yılı aşkın bir çalışmayı, yerel arşiv taramalarını ve kulüp tarihine ilişkin belgelerin derlenmesini içeriyor. Yayına hazırlanan almanak, Bursa'da bir futbol kulübü için Bursaspor'dan sonra hazırlanan ikinci almanak olma niteliği taşıyor ve yerel spor tarihinin kayıt altına alınması açısından önem arz ediyor.

ziyaret ve teslim:

Suvat ve Yüksek, İnegöl'den gerçekleştirilen ziyaret sırasında hazırlanan eseri Başkan Enes Çelik'e teslim etti. Suvat teslim anında, "Yaptığım çalışmanın gururunu paylaşan Sayın Enes Çelik’e çok teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini ifade etti. Çelik ise emeğe vurgu yaparak bu tür çalışmaların kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden ziyareti paylaşan Metin Yüksek, "İnegöl Kurtuluşspor Almanağı’nı hazırlayan Özdem hocamızla birlikte Sayın Enes Çelik Başkanımızı ziyaret ettik. Yerel spor tarihi adına kalıcı bir eseri Bursaspor çatısı altında koruma altına aldık." ifadelerini kullandı. Almanak şimdi Bursaspor çatısı altında korunacak ve yerel spor belleğinin bir parçası olarak arşivlenecek.

ÖZDEM SUVAT (SOLDA), BEŞ YILI AŞKIN ÇALIŞMAYLA HAZIRLADIĞI KURTULUŞSPOR ALMANAĞINI METİN YÜKSEK İLE BİRLİKTE ZİYARET ETTİĞİ ENES ÇELİK’E (ORTADA) SUNDU.