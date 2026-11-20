BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde beyaz önlük heyecanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde, Diş Hekimliği Haftası kapsamında düzenlenen beyaz önlük giyme töreni üniversitenin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filmi gösterildi; ardından üniversite orkestrası solisti ve Fen Fakültesi öğrencisi Esma Nur Boz konser verdi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bülbül ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz tarafından yapıldı.

beyaz önlük merasimi ve kapanış:

Törenin en duygusal anı, birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme merasimi oldu. Öğrencilerin önlükleri, Vali Faik Oktay Sözer, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları ve fakülte akademisyenleri tarafından giydirildi. Mesleki eğitim hayatlarının ilk önemli adımını atan öğrenciler, bu anı aileleriyle birlikte paylaşarak sevinç yaşadı. Program, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BŞEÜ’DE BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ DÜZENLENDİ