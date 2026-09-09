Kocaelispor galatasaray deplasmanına final havasında gidiyor

Kocaelispor galatasaray maçına hazırlanıyor:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor, maç hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik ekip gözetiminde yapılan antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, takımın hazırlık sürecine ve hedeflerine dair görüşlerini paylaştı.

dijksteel'in hedefi:

Anfernee Dijksteel, geçen sezon Galatasaray karşısında iyi işler yaptıklarını hatırlatarak takımın daha iyi noktaya geldiğini vurguladı. Dijksteel, "Takım olarak daha iyiyiz ve daha iyi olmaya da çalışıyoruz. Bu sene aramıza yeni oyuncular katıldı. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz, daha iyi olacağına inanıyoruz ve daha iyi bir takım olacağımızı da biliyoruz," dedi ve ekledi: "Açıkçası geçen sene onlara karşı iyi işler yaptık. Yine İstanbul’a gidip oradan puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz."

Dijksteel, maç öncesi yaklaşımın disiplin ve hazırlık üzerine kurulu olduğunu belirtti: "Sıkı çalışıp sonuçlar almayı planlıyoruz. Her maç yaptığımızı yapacağız. Analizlerimizi yapacağız, videolarımızı izleyeceğiz ve saha içinde de bunları uygulamaya çalışacağız." Ayrıca taraftar desteğinin önemine değinerek, "Taraftarımız 12. adamımız" ifadesini kullandı.

mete han altunbaş'ın değerlendirmesi:

Metehan Altunbaş, Kocaelispor'a geldiği ilk günden bu yana takımın potansiyeline inandığını söyleyerek, kulüpte hissettiği olumlu atmosferi anlattı. Başakşehir maçıyla başlayan süreçte istenilen seriye tam olarak ulaşılamasa da takımın pozitif sinyaller verdiğini ve sonrasında istikrarlı sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.

Altunbaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Güzel bir seri oldu bizim için ama bizim için yeterli değil. Her maç bizim için bir final niteliğinde. Galatasaray maçıyla beraber bu serimizi devam ettirmek istiyoruz." Takımın özgüvenli olduğunu vurgulayan oyuncu, "Şu an oldukça özgüvenliyiz, mutluyuz. Son 3 maçımızı kazanarak oraya gidiyoruz" dedi ve mücadele vurgusunu ön plana çıkardı.

Altunbaş, rakiplerin kim olduğuna bakmaksızın mücadelenin belirleyici olacağını ifade ederek, "Biz mücadelemizi gösterdiğimiz sürece bizim için rakip fark etmiyor. Rakip kim olursa olsun mücadelemizi göstereceğiz, puanlar almaya gideceğiz" dedi. Ayrıca geçen sezonki karşılaşmaların keyifli geçtiğini hatırlatarak, sahada yine seyir zevki yüksek bir maç beklediğini söyledi.

Hazırlıkların ana hedefi, saha içi mücadeleyi en üst seviyede tutmak ve maç disiplinini korumak. Kocaelispor, Galatasaray deplasmanından puan veya puanlar almayı amaçlayarak sahaya çıkacak; takımın söylemleri ve çalışmalarının ana eksenini bu hedef oluşturuyor.

ANFERNEE DİJKSTEEL