Amanos eteklerinde aronya hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

hasadın detayları:

Hatay'ın Hassa ilçesi Küreci Yaylası'nda, Amanos Dağları eteklerinde 5 yıl önce dikimini yaptığı aronya bitkilerinde hasat başladı. Üretici Fırat Turan Gıttık tarafından yürütülen üretim, bölgenin serin ikliminde verimli bir sezon geçiriyor.

Aronyanın tarladan satılan kilogram fiyatı 200 TL olarak kaydedildi; üretici fiyatların bazı yerlerde 350 TL civarına çıktığını belirtiyor. Hasat, çiftçinin yüzünü güldüren ekonomik bir döngü oluşturmaya başladı.

üretim ve pazarlama süreçleri:

Gıttık, ürününü hasat sonrası soğuk hava deposunda muhafaza ediyor ve ilerleyen süreçte tüketicilere ulaştırdığını ifade ediyor. Çiftçi, serin ve istikrarlı iklim şartlarının bitkinin verimini olumlu etkilediğini belirtiyor.

Üretici şu değerlendirmeyi yaptı: 'Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde. Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında. İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim.'

Hatay'da tarımsal faaliyetlerin ve mevsim hasatlarının sürdüğü bölgede, aronya gibi alternatif ürünlerin çiftçiler için gelir kaynağı olmaya başladığı gözleniyor.

HATAY’DA AMANOS DAĞLARININ ETEĞİNDE YAYLADA ÇİFTÇİ FIRAT TURAN GITTIK, 5 YIL ÖNCE DİKİMİNİ YAPTIĞI ARONYADA HASADA BAŞLADI. KİLOGRAM FİYATI TARLADAN 200 TL’YE ALICI BULAN ARONYA, ÜRETİCİSİNİ MUTLU ETTİ.