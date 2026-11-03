betonla kapatılan dondurucudaki cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı, üç kişi tutuklandı

Olayın ortaya çıkışı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'ta 1 Ağustos 2007 tarihinde bir müstakil evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülmüş ve üzeri betonla sıvanmış bir yapı içinde bir dondurucu bulunmuştu. Yan yatırılmış haldeki buzdolabı açıldığında kilime sarılı erkek cesediyle karşılaşılmış, yapılan kimlik tespitinde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Cesette başında kırık ile boynunda kesici alet yaralanması tespit edilmiş, dosya uzun süre faili meçhul olarak kalmıştı.

soruşturmanın yeniden açılması ve operasyon:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından, 30 Ekim sabahı Mersin merkezli olmak üzere Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkeme sonucunda Hikmet Ş., Hadi Y. ve Ahmet İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer üç şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

şüpheli ifadeleri ve olayın ayrıntıları:

Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadeleri, olay gecesine dair ayrıntıları ortaya koydu. İfadelere göre, olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer ile Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. aynı evde birlikte alkol aldı. Bu sırada Süleyman K. maktulün arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullanırken, sıvacılık yapan Hikmet Ş. elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti.

Sefer'in hayatını kaybettiği anlaşılınca, şüpheliler cesedi kilime sarıp evdeki buzdolabının kapağını söktüler. Dondurucuyu yan yatırıp cesedi yerleştirmeye çalıştıklarında maktulün iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamayınca bacaklarını kestikleri, böylece cesedi dondurucunun içine sığdırdıkları ifade edildi. Ardından dondurucuyu evin avlusuna taşıyarak etrafını tuğlalarla ördükleri, içine beton dökerek üzerini sıvayıp oturulabilecek sedir görünümü verdikleri belirtildi.

Yürütülen çalışma, hem teknik takipler hem de şüpheli beyanlarının değerlendirilmesiyle dosyanın yeniden aydınlatılmasını sağladı. Mahkeme kararlarıyla üç şüphelinin tutuklanması, soruşturmanın ceza yargılaması aşamasına taşınmasının yolunu açtı.

Dosyada geçen isimler, tarihler ve yerler soruşturma kayıtlarındaki şekilde korunmakta olup, adli sürecin ilerlemesine göre yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YENİDEN AÇILAN SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE 19 YIL ÖNCE BİR EVİN AVLUSUNDA, ETRAFI TUĞLALARLA ÖRÜLÜP ÜZERİ BETONLA KAPATILMIŞ DONDURUCUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN 'MUMYA CESET' OLARAK BİLİNEN CİNAYETLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI.