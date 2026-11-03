Mersin laboratuvarında şüpheli madde bulaşması: üç personel hastaneye kaldırıldı

olay ve ilk değerlendirme:

İl merkezinin Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, liman karşısındaki Ticaret Bakanlığı binasında bulunan Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde bugün saat 16.30 sıralarında bir güvenlik olayı yaşandı. Laboratuvarda görevli 3 personel, toz hâlindeki bir maddeyle temas ettikleri şüphesiyle sağlık ekiplerine bildirildi. Olayda söz konusu madde nedeniyle siyanür zehirlenmesi şüphesi gündeme geldi ve durum derhal yetkililere iletildi.

müdahale ve sevk:

İhbarı takiben AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda birim sevk edildi. Valilik açıklamasına göre AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 6 personel, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise 1 UMKE aracı ve 3 ambulans olay yerine gönderildi. Doğrudan etkilenen üç personel, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edildi.

soruşturma ve kamu bilgilendirmesi:

Valilik, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve ilgili ekiplerin sahada olduğunu bildirdi. Yetkililer, hem personele geçmiş olsun dileklerini iletti hem de olayın nedenine ilişkin detaylı çalışma yapılacağını açıkladı. Olayla ilgili teknik inceleme ve laboratuvar analizlerinin sonucuna göre ek açıklama yapılacağı belirtildi.

Gelişmeler, yetkili birimlerin koordinasyonunda takip ediliyor; olayın nedenine ve etkilenen personelin sağlık durumuna dair resmi açıklamalar bekleniyor.

Mersin'deki laboratuvarda zehirlenme şüphesi: 3 personel hastaneye kaldırıldı