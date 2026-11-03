Dolar 49,9889 +0,03%
Euro 56,0100 +0,15%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.330,68 -0,77%
EUR/USD 1,1199 +0,08%
Brent Petrol 103,35 -1,36%
--°

Mersin laboratuvarında şüpheli madde bulaşması: üç personel hastaneye kaldırıldı

Mersin'de Ticaret Bakanlığına bağlı laboratuvarda toz halindeki maddeyle temas eden üç çalışan siyanür şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin laboratuvarında şüpheli madde bulaşması: üç personel hastaneye kaldırıldı

olay ve ilk değerlendirme:

İl merkezinin Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, liman karşısındaki Ticaret Bakanlığı binasında bulunan Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde bugün saat 16.30 sıralarında bir güvenlik olayı yaşandı. Laboratuvarda görevli 3 personel, toz hâlindeki bir maddeyle temas ettikleri şüphesiyle sağlık ekiplerine bildirildi. Olayda söz konusu madde nedeniyle siyanür zehirlenmesi şüphesi gündeme geldi ve durum derhal yetkililere iletildi.

müdahale ve sevk:

İhbarı takiben AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda birim sevk edildi. Valilik açıklamasına göre AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 6 personel, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise 1 UMKE aracı ve 3 ambulans olay yerine gönderildi. Doğrudan etkilenen üç personel, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavi amacıyla en yakın hastaneye sevk edildi.

soruşturma ve kamu bilgilendirmesi:

Valilik, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve ilgili ekiplerin sahada olduğunu bildirdi. Yetkililer, hem personele geçmiş olsun dileklerini iletti hem de olayın nedenine ilişkin detaylı çalışma yapılacağını açıkladı. Olayla ilgili teknik inceleme ve laboratuvar analizlerinin sonucuna göre ek açıklama yapılacağı belirtildi.

Gelişmeler, yetkili birimlerin koordinasyonunda takip ediliyor; olayın nedenine ve etkilenen personelin sağlık durumuna dair resmi açıklamalar bekleniyor.

Mersin&#039;deki laboratuvarda zehirlenme şüphesi: 3 personel hastaneye kaldırıldı

Mersin'deki laboratuvarda zehirlenme şüphesi: 3 personel hastaneye kaldırıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı
images

Şantiyede prefabrik konteynerlerde yangın: Sakarya'nın TOKİ inşaatında müdahale...
images

Mudanya'da yürütülen operasyonlarda beş hükümlü tutuklandı
images

Gaziantep'te sosyal medyadaki uyuşturucu özendiren içeriklere geniş çaplı operas...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

Garanti BBVA üç yıla kadar sürecek pay geri alım programı açıkladı

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı