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Elazığ'da komşuların ihbarıyla itfaiye yavru kediyi baca boşluğundan çıkardı

Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde baca boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çıkarılarak güvenli alana teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da komşuların ihbarıyla itfaiye yavru kediyi baca boşluğundan çıkardı

olay ve ihbar:

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi Şeftali Sokak'ta bulunan bir apartmanda, baca boşluğundan gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Apartman sakinlerinin zamanında yaptığı ihbar, müdahale sürecinin hızlı başlamasında etkili oldu.

kurtarma operasyonu:

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, titizlikle yürüttükleri çalışma sonucu baca boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yavru kedi güvenli alana alınarak herhangi bir tehlike altında olmadığı tespit edildi.

Vatandaşların farkındalığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, küçük canın zarar görmeden kurtarılmasını sağladı. Yetkililer benzer durumlarda yetkililere haber verilmesinin önemine dikkat çekti.

Elazığ’da baca boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Elazığ’da baca boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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