Amasya'da av bayileri üzerinden kurulan ruhsatsız silah ağı çöktü

Operasyonun kapsamı:

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, av bayileri üzerinden kaçak ve ruhsatsız silah ile mühimmat temin edildiği, ayrıca silah ruhsatı bulunmayan kişilere mermi satışı yapıldığı değerlendirmesiyle çalışma başlattı.

Takip ve eş zamanlı baskınlar:

Şüpheliler M.Ç. ve A.H.Ç. hakkında yürütülen 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından, 30 Eylül günü Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplam 12 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen malzeme ve adli süreç:

Adreslerde ve av bayilerinde yapılan aramalarda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 28 kuru sıkı tabanca ile 3 bin 500 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten birimler tarafından, operasyon ve deliller ışığında yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AMASYA'NIN MERZİFON VE GÜMÜŞHACIKÖY İLÇELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN AV BAYİLERİNE YÖNELİK SİLAH VE MÜHİMMAT OPERASYONUNDA 58 BİN 372 TABANCA FİŞEĞİ İLE ÇOK SAYIDA TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 2 KİŞİ TUTUKLANDI.