Zeytinburnu'da balkon çökmesi sonrası 18 aile tahliye edildi

Zeytinburnu'da balkondaki çökme üzerine bina boşaltıldı

Olay, saat 12.30'da Zeytinburnu Sümer Mahallesi 26/4. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. En üst kattaki balkonun bilinmeyen bir nedenle çöktüğü belirtildi.

Çöküşü fark eden apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada yaşayan 18 aileyi tahliye ederek binayı girişe ve çıkışa yasakladı.

Tahliye ve geçici barınma:

Tahliye edilen aileler, belediye ve kaymakamlık tarafından belirlenen misafirhanelere yönlendirildi. Ailelerin güvenli bölgelere alınmasının ardından bina çevresinde güvenlik önlemleri uygulandı.

Tanık anlatımı:

Emel Doğan o anları şöyle anlattı: "Ben burada değildim oğlum evdeydi, o haber verdi, büyük bir ses geldi diye. Deprem olduğunu zannetmiş, yıkıldığını görünce dışarı çıkmışlar. Tüm binayı dışarı çıkarmışlar. 18 daire var burda. Çöken balkonun bir kat altında oturuyorum. Bize burada oturamazsınız dediler. Bizi otele yerleştirecekler".

Görüntü kaydı:

Olay sonrası tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

ZEYTİNBURNU’NDA, BALKONU ÇÖKEN 3 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ. APARTMANDA YAŞAYAN 18 AİLE, BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN BELİRLENEN MİSAFİRHANELERE YÖNLENDİRİLDİ.