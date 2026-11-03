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Zeytinburnu'da balkon çökmesi sonrası 18 aile tahliye edildi

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 3 katlı binanın balkonunun çökmesi üzerine 18 aile tahliye edilip misafirhanelere yönlendirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'da balkon çökmesi sonrası 18 aile tahliye edildi

Zeytinburnu'da balkondaki çökme üzerine bina boşaltıldı

Olay, saat 12.30'da Zeytinburnu Sümer Mahallesi 26/4. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. En üst kattaki balkonun bilinmeyen bir nedenle çöktüğü belirtildi.

Çöküşü fark eden apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada yaşayan 18 aileyi tahliye ederek binayı girişe ve çıkışa yasakladı.

Tahliye ve geçici barınma:

Tahliye edilen aileler, belediye ve kaymakamlık tarafından belirlenen misafirhanelere yönlendirildi. Ailelerin güvenli bölgelere alınmasının ardından bina çevresinde güvenlik önlemleri uygulandı.

Tanık anlatımı:

Emel Doğan o anları şöyle anlattı: "Ben burada değildim oğlum evdeydi, o haber verdi, büyük bir ses geldi diye. Deprem olduğunu zannetmiş, yıkıldığını görünce dışarı çıkmışlar. Tüm binayı dışarı çıkarmışlar. 18 daire var burda. Çöken balkonun bir kat altında oturuyorum. Bize burada oturamazsınız dediler. Bizi otele yerleştirecekler".

Görüntü kaydı:

Olay sonrası tahliye edilen bina havadan görüntülendi.

ZEYTİNBURNU’NDA, BALKONU ÇÖKEN 3 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ. APARTMANDA YAŞAYAN 18 AİLE, BELEDİYE...

ZEYTİNBURNU’NDA, BALKONU ÇÖKEN 3 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ. APARTMANDA YAŞAYAN 18 AİLE, BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN BELİRLENEN MİSAFİRHANELERE YÖNLENDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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