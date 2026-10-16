İstanbul'da seferberlik: devlet vatandaşının yanında

Bakanlar ayazağa'da: sahada ilk değerlendirmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin en yoğun yaşandığı Sarıyer Ayazağa mahallesinde incelemelerde bulundu. Bakanlar, afet bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde görerek, önceliğin vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve arama-kurtarma faaliyetlerini hızlandırmak olduğunu vurguladı.

saha çalışmaları ve arama-kurtarma:

Bakan Çiftçi, alanda yürütülen çalışmalara ilişkin olarak arama kurtarma ekiplerinin ve tüm birimlerin 7/24 esasına göre görev yaptığını belirtti. Konuşmasında, şu ana kadar teyit edilen bilgilere göre 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve aramalarda güncel olarak 4 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ayrıca sahada 49 bin AFAD çalışanı, gönüllüler, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerinin görev yaptığı, Türkiye genelinde ise yaklaşık 60 bine yakın personelin afet bölgelerinde sahada olduğu ifade edildi.

Yetkililer, bazı kayıp ihbarlarının telefon erişimi sorunlarından kaynaklandığını; daha önce kayıp bildirilen bir kişinin telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle ulaşılamadığı, sonrasında kendisinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Hasar tespit ekipleri çalışmalarını sürdürüyor; İstanbul genelinde şu ana kadar doğrulanmış 9 bin 850 ihbar alındı.

altyapı, planlı kentleşme ve kalıcı çözümler:

Bakan Kurum, saha tespitlerine göre Ayazağa'daki su baskınlarının büyük ölçüde kapalı dere kesitleri ve yetersiz altyapıdan kaynaklandığını, ayrıca çarpık kentleşmenin etkili olduğunu belirtti. Kurum, önceliğin "afet izlerini bir an önce sarmak" olduğunu, bununla birlikte kalıcı çözümler için çalışmaların valilik koordinasyonunda, AFAD ve belediyelerle birlikte yürütüleceğini söyledi.

Öne çıkan uygulanacak adımlar arasında dere ıslahının tamamlanması özellikle Ayazağa ve Cendere bölgelerinde kritik önem taşıyor. Kurum, İstanbul'u planlı kentleşme ve dirençli şehir anlayışıyla yeniden inşa etme taahhüdünü yineleyerek, "Gözümüzün nuru İstanbul'da olacağız" mesajını verdi ve mahalle halkıyla etap etap istişarelerle ilerleyeceklerini ifade etti.

siyaset çağrısı ve tepki:

Murat Kurum, felaketin yaşandığı dönemde olay üzerinden siyaset yapma girişimlerini eleştirdi; belirttiğine göre, olay halihazırda arama kurtarma çalışmaları sürerken siyasi malzeme üretmek yanlış ve "acizlik" olarak nitelendirildi. Kurum, Kanal İstanbul iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunarak, tartışmaların afet yönetimine ve sahadaki ihtiyaçlara zarar verebileceğini vurguladı.

Bakan Kurum, planlı kentleşme ve sosyal konut projelerini örnek göstererek, bugüne kadar yapılan konutların afetlere karşı daha dirençli olduğunu savundu ve vatandaşların güvenli yaşam alanları talep ettiğini kaydetti.

bakanlığın ve valiliğin koordinasyonu:

Yetkililer, valilik koordinasyonunda kriz merkezlerinin aktif olduğunu, ilgili vali yardımcıları, kaymakamlar ve AFAD Başkanlığı'nın süreçleri anbean takip ettiğini bildirdi. Tüm kurumların ihtiyaçlara göre görevlendirildiği ve çalışmaları sahada kesintisiz sürdürdüğü aktarıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, İstanbul için "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak, afetin boyutunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Bakanlar, önceliğin barınma, gıda ve temel yaşam desteğini sağlamak olduğunu; ardından hasarın giderilmesi ve kalıcı altyapı çözümlerinin hayata geçirilmesi için vatandaşlarla birlikte hareket edileceğini vurguladılar. Çalışmaların valilik, AFAD ve belediyelerin eşgüdümünde sürdürüleceği ve kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceği ifade edildi.

Bakan Kurum: "Aynı kararlılıkla İstanbul'da olacağız, devletimiz milletinin yanındadır"