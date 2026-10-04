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Amasya'da sınav için park edilen otomobil polislerin müdahalesiyle küle dönmekten kurtuldu

Amasya'da KPSS'ye giren Emincan Türk'ün park ettiği 34 YTF 52 plakalı otomobil kaputundan alev aldı; trafik polisleri yangına müdahale edip aracı kurtardı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Amasya'da sınav için park edilen otomobil polislerin müdahalesiyle küle dönmekten kurtuldu

Amasya'da park edilen otomobil alev alarak sınav heyecanını gölgeledi

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna girmek için evinden babasına ait araçla çıkan Emincan Türk, sınav salonuna girmeden önce yol kenarına park ettiği 34 YTF 52 plakalı otomobilin kaputundan alevlerin yükseldiğini gördü.

olay anı:

Kısa süre sonra otomobilin kaputundan yükselen duman ve alevi fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında bulunan iki trafik polisi, yangının büyüme ihtimaline karşı hızla müdahale etti.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine yakın olan iki trafik polisi, ellerindeki yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve otomobilin tamamen yanmasını önledi. O anları izleyen vatandaş Kadir Kahraman, "Yangının büyümesini polis önledi. Araç tamamen yanabilirdi. Polislere helal olsun" dedi.

Kübra Bayar ise sınava giren gencin babasını teselli ederek, "Kardeşimiz otomobili park edip sınava gitmiş. Onun için dua edeceğim. İnşallah sınavda başarılı olur. Rabbim kardeşimize arabanın daha iyisini nasip eder" ifadelerini kullandı.

Otomobil daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KPSS&#039;YE GİREN GENCİN PARK ETTİĞİ OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ, YANGINI POLİSLER SÖNDÜRDÜ

KPSS'YE GİREN GENCİN PARK ETTİĞİ OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ, YANGINI POLİSLER SÖNDÜRDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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