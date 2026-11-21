konserin akışı:

RTÜK Türk Müziği Topluluğu, Amasya’da düzenlenen konserde Türk sanat müziğinin seçkin örneklerini seslendirdi. Performanslar, klasik repertuarın yanı sıra Amasya yöresine ait ezgilere de yer vererek dinleyicilere zengin bir müzik akışı sundu.

Konser, Amasya Üniversitesi Prof. Dr. Resul Çekin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi ve sahne düzeni ile eserlerin yorumlanışı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

katılımcılar ve tebrikler:

Etkinlikte, RTÜK üst kurul üyesi Hasan Davulcu, şef Seçil Ak ile topluluktaki sanatçıları performansları dolayısıyla kutladı. Şef Seçil Ak, programa Amasya yöresinden eserler katarak yerel müzik geleneğine vurgu yaptı.

Konseri, Amasya Vali Yardımcısı Asım Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik, kent kültür yaşamına katkı sağlayan bir buluşma olarak değerlendirildi.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU, AMASYA’DA DÜZENLEDİĞİ KONSERDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.