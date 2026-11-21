Etkinlik açılışı ve iş birliği:

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi ile Cumhuriyet Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen Sanat ve Kitap Günleri, Cumhuriyet Gazetesi Koleksiyon Sergisi'nin açılışıyla başladı. Etkinlik, Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazeteci-yazar Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru katıldı.

Cumhuriyet koleksiyonu ve yayıncılığın önemi:

Açılış konuşmasında Işık Kansu, Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinin Cumhuriyet Gazetesi için önemli bir kültür hizmeti olduğunu vurguladı. Kansu, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara'daki sanat galerisinde düzenli sergiler açtığını, sergilerini tamamlayan sanatçıların eserlerini Cumhuriyet Vakfı'na bağışladığını ve bu bağışlarla oluşturulan koleksiyonun serginin temelini oluşturduğunu anlattı.

Kansu, koleksiyon sergisinin Türkiye'de özgün örneklerden biri olduğuna dikkat çekerek Cumhuriyet Kitapları'nın ayda yaklaşık 4-5 kitap yayımladığını, yayımlanan kitapların romandan şiire, incelemeden araştırmaya geniş bir yelpazede aydınlanma düşüncesi doğrultusunda okurla buluştuğunu belirtti.

Program akışı ve söyleşiler:

Açılışın ardından etkinlik, gün boyu süren söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti. 21 Kasım Cumartesi programında saat 14.00'te A. Celal Binzet ve Güven Baykan "Yurdu Gezen Ressamlar" başlığıyla, saat 15.00'te Işık Kansu ve Adnan Gerger "Cumhuriyetin Cumhuriyeti" üzerine, saat 16.00'da Ahmet Antman ve Eren Aysan "Şiir ve Şairler" üzerine, saat 17.00'de ise Gülay Ertürk ile Gürbüz Ertürk "Evimizin Dostları" başlıklı oturumlarda okurlarla buluştu.

Etkinlik 22 Kasım Pazar günü de Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam edecek. Pazar programında saat 13.00'te Seyfettin Araç ve moderatör Güven Baykan "Modern Türk Edebiyatında Yeni Tür Romancılık", saat 14.00'te Halil Genç ile İsa Küçük "Öykü", saat 15.00'te Tolga Aydoğan "Atatürk'ün çağdaşlaşma adımları", saat 16.00'da Yüksel Işık "Yunus Emre" üzerine konuşacak. Etkinliğin kapanış söyleşisi saat 17.00'de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve gazeteci-yazar Mustafa Balbay katılımıyla "Yerel Siyaset, Yerel Yönetim" başlığı altında gerçekleştirilecek.

Kazım Kurt, Cumhuriyet Gazetesi'nin sadece bir gazete olmadığını; Türk aydınlanmasının ve toplumsal bilinçlenmenin önemli bir kaynağı olduğunu söyledi. Kurt konuşmasında, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve adalet değerlerine sahip çıkması gereken bir dönemden geçtiğini vurguladı ve kitapların bu mücadelenin en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Katılımcılara ve sanatçılara teşekkür ederek Eskişehirlileri etkinliğe davet etti.

Sanat ve Kitap Günleri, koleksiyon sergisi ile başlayan görsel ve sözel programıyla kültürel buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek; etkinlik, sanat ve edebiyatı Anadolu çapında yayma hedefinin somut bir örneğini sunuyor.

ESKİŞEHİR’DE ODUNPAZARI BELEDİYESİ İLE CUMHURİYET GAZETESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN SANAT VE KİTAP GÜNLERİ, CUMHURİYET GAZETESİ KOLEKSİYON SERGİSİ’NİN AÇILIŞIYLA BAŞLADI.