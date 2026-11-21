Midyat'ta hamsi festivali

Midyat Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali, Midyat'ta yoğun ilgi gördü. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; program kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile esnaf yürüyüşü gerçekleştirdi.

valinin birlik ve kültüre dair mesajı:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat'ı "medeniyetlerin buluşma noktası" olarak tanımlayarak festivalin bu kimliği pekiştirdiğini söyledi. Akkoyun, festivalin kardeşlik, hoşgörü ve gelecek kuşaklara yönelik gönül köprüleri kurma açısından önemine vurgu yaptı ve organizasyona katkı verenlere teşekkür etti.

Akkoyun, konuşmasında festivallerin birliği güçlendirdiğini belirterek, Trabzon'da düzenlenen Bulgur Festivali'ne Mardinli katılımcıların verdiği misafirperverlik örneğini hatırlattı ve karşılıklı ziyaretlerin kültürel paylaşımı artırdığını ifade etti.

trabzon başkanının tarih ve birlik vurgusu:

Ahmet Metin Genç ise festivalin geçmişine ilişkin anekdotlar paylaştı; 2017'de Kızıltepe'de başlayan etkinliklerin Siirt ve şimdi Midyat'ta sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç, konuşmasında Çanakkale ruhuna dikkat çekti ve yüz yıl önce aynı topraklar için birlikte mücadele eden farklı kimliklere atıfta bulunarak birlik temasını öne çıkardı.

Genç, ayrıca 21 Kasım tarihinin Midyat için taşıdığı tarihi anlamı hatırlatarak, "Yüz sene önce Fransız'ın postallarını bu toprağa, 'Benim toprağıma basamazsın' diyerek Midyat'tan, Mardin'den sürdük" sözleriyle kent belleğine gönderme yaptı ve terör karşısında birlik mesajı verdi.

Festival, yöresel lezzetler, konuşmalar ve yürüyüşle devam ederken yetkililer etkinliği iki şehir arasındaki kültürel dayanışmanın somut bir göstergesi olarak nitelendirdi. Organizasyon, bölgesel kültürlerin buluştuğu bir kardeşlik şöleni olarak kayıtlara geçti.

VEYSİ ŞAHİN, AHMET METİN GENÇ, TUNCAY AKKOYUN (SOLDAN SAĞA)