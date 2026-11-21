Arslanbek Sultanbekov Düzce'de sahne aldı

Konuralp Meşale Spor Okulları'nın açılış programında sahneye çıkan Arslanbek Sultanbekov, 18 Temmuz Spor Salonu'nda izleyicilere sevilen eserlerinden bir seçki sundu. Etkinlik, gençlerin sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve salonda yoğun ilgi vardı.

Sahne performansı:

Sultanbekov'un repertuvarında öne çıkan Dombra eseri ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Türkler Geliyor türküsü, konser boyunca en güçlü alkışı aldı. Sanatçının yorumu ve sahne hâkimiyeti, salondaki izleyicilerde coşku yarattı ve birçok eser sırasında destek sesleri yükseldi.

Etkinliğin önemi:

Konuralp Meşale Spor Okulları açılışı, sadece bir konser niteliği taşımadı; gençlerin sportif gelişimini desteklemeye yönelik bir adım olarak kente renk kattı. Açılış programı çerçevesinde gerçekleştirilen konser, sanat ile sporun bir araya geldiği bir buluşma ortamı sundu.

Kapanış bölümünde Sultanbekov, Düzcelilere teşekkür ederek sevilen eserlerini yeniden seslendirdi ve program, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.

DÜZCE’DE KONURALP MEŞALE SPOR OKULLARI’NIN AÇILIŞ PROGRAMINDA SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI ARSLANBEK SULTANBEKOV, SESLENDİRDİĞİ ESERLERLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. 18 TEMMUZ SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN KONSERDE ÖZELLİKLE “TÜRKLER GELİYOR” VE “DOMBRA” ESERLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI.