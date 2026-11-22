Amasya'yı örten sis denizi

Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından Amasya'da oluşan sis tabakası kentin üzerinde yoğun bir örtü oluşturdu. Zamanla kalınlaşan sis, tarihi yapıların ve dar sokakların siluetlerini yumuşatarak kentin farklı bir yüzünü ortaya çıkardı.

Yüksek kesimlerden izlenen manzara:

Yüksek kesimlerden ve dağ zirvelerinden bakıldığında sis, kentin üzerini adeta bir deniz gibi kapladı. Sonbaharın sarı ve kahverengi tonları sisle birleşerek fotoğraf karelerinde dikkat çeken bir derinlik ve duygu yarattı.

Görüntüler ve tanıklık:

Çakallar Mahallesi'nden bu anları görüntüleyen Altan Eftelioğlu, "Amasya’da sabah yağan yağmur sonrası sis muhteşem görüntü oluşturdu. Sonbaharın renkleri de manzarayı zenginleştirdi" dedi. Kaydedilen fotoğraf ve videolar, kentin bu geçici örtüsünü belgeledi.

Havanın durumuna bağlı olarak sisin etkisi zamanla arttı; bu geçici atmosfer, kenti izleyenlere sakin ve mistik dinamikler sundu.

AMASYA'DA SABAH SAATLERİNDE YAĞMURUN ARDINDAN SİS DENİZİ OLUŞTU. TARİHİ ŞEHRİN ÜSTÜ SİSLE KAPLANDI.