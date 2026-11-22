Aydın için yeni hafta yağışla başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporu Aydın'da yeni haftanın başında yağışlı bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Bölgeye ilişkin uyarı ve sıcaklık verileri, özellikle pazartesi günü için yerel sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimaline işaret ediyor.

Meteoroloji raporu:

22 Kasım tarihli rapora göre 23 Kasım Pazartesi günü kent genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi. Raporda yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde yerel ölçekte daha belirgin olabileceği ifade ediliyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesi, ani gök gürültülü sağanaklara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklık ve hafta içi görünüm:

Hava sıcaklıkları için verilen değerlere göre Pazartesi günü en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 22 derece olarak öngörülüyor. 24 Kasım Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor; özellikle iç kesimlerde günün ilk saatlerinde yerel sağanak yağış görülebilir ve sıcaklıklar 13-21 derece aralığında seyredecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların etkisini azalttığı tahmin ediliyor. 25 Kasım Çarşamba günü az bulutlu, 26 Kasım Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve Çarşamba-Perşembe günleri için en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 17 derece olarak bildirildi.

Güncel olarak, 22 Kasım Pazar için raporda sabah saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise parçalı bulutlu bir gökyüzü beklendiği, gün içi maksimum sıcaklığın 22 derece olacağı kaydedildi.

Vatandaşların pazartesi günü için ani ve yerel yağış ihtimaline karşı tedbirli olması, kısa süreli yağışlara uygun önlemler alması ve ani su birikintileri ile kaygan zemine dikkat etmesi öneriliyor. Meteoroloji tarafından yapılacak güncellemelere göre yerel saatlerle değişebilecek uyarılar takip edilmelidir.

AYDIN’DA YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE SAĞANAK YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAYIMLADIĞI HAVA TAHMİN RAPORUNA GÖRE, PAZARTESİ GÜNÜ KENT GENELİNDE YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR.