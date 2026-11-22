Galatasaray - Aston Villa karşılaşmasında hakem ataması

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak karşılaşmada maçın yönetimini Alman hakem Daniel Siebert üstlenecek. Atama, iki takım arasındaki kritik randevunun organizasyonunda son kararı veren isim olarak öne çıkıyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray, bu haftadaki duruşunu Aston Villa karşısında sahada gösterecek.

hakem kadrosu:

Maçta birinci hakem olarak Daniel Siebert düdük çalacak. Yardımcı hakem görevlerini Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak, dördüncü hakem ise Florian Badstübner olacak.

Video yardımcı hakem sisteminde (VAR) Sören Storks görevlendirildi; AVAR sorumluluğunu ise Johann Pfeifer üstlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA OYNANACAK GALATASARAY-ASTON VİLLA KARŞILAŞMASINI ALMAN HAKEM DANİEL SİEBERT YÖNETECEK.