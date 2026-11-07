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Domaniç dağında beyaz örtü: Kocayayla Geçidi karla kaplandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü; ulaşım şu an aksamadı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Domaniç dağında beyaz örtü: Kocayayla Geçidi karla kaplandı

Domaniç dağında kar ve sis etkili oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Domaniç-İnegöl kara yolu üzerindeki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidini beyaza bürüdü. Bölgenin yüksek noktalarında görülen yağışla birlikte zaman zaman yoğun sis de etkili oldu. Yetkililer, şu an için kar ve sisin ulaşımda aksamalara yol açmadığını bildirdi.

Kocayayla Geçidi ve bölgedeki görünürlük:

Kocayayla Geçidi'nde başlayan örtü, yol kenarlarını ve yüksek alanları kaplarken görüş mesafesi bazı noktalarda azaldı. Kar yağışının devam etmesi halinde, özellikle sabaha doğru ve gece saatlerinde görüşün daha da düşebileceği vurgulandı. Sürücülerden sis ve kar koşullarında dikkatli olmaları istendi.

Yetkililerden uyarılar ve yürütülen çalışmalar:

Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl kara yolunda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde yollarda buzlanma riski bulunduğu ifade edildi.

Yerel yetkililer ve karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı anlık müdahale ve kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülere ulaşım planlaması yaparken hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları hatırlatıldı.

Kütahya&#039;nın Domaniç Dağı&#039;na kar yağdı

Kütahya'nın Domaniç Dağı'na kar yağdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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