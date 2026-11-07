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Domaniç'te beyaz uyarı: Kocayayla Geçidi mevsimi hatırlattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 1.500 rakımlı Kocayayla Geçidi kar ve sisle örtüldü; ulaşımda aksama yok, sürücüler kış lastiği ve dikkatli olmaya çağrıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Domaniç'te beyaz uyarı: Kocayayla Geçidi mevsimi hatırlattı

Domaniç'te kar örtüsü gözlendi:

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniç-İnegöl kara yolu üzerindeki 1.500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü. Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan yağışla birlikte bölgede yoğun bir sis de görüldü.

Sis ve gece buzlanma riski:

Yetkililer, şu an için kar ve sisin ulaşımda aksamalara neden olmadığını bildirirken, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde yollarda buzlanma riski bulunduğunu vurguladı. Meteorolojik durumun gece boyunca devam edebileceği belirtilerek sürücülere tedbirli olmaları hatırlatıldı.

Yol çalışmaları ve sürücülere uyarılar:

Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl kara yolunda 24 saat esasına göre görev yapıyor. Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri hızlarını düşürmeleri, dikkatli olmaları ve kış lastiği bulunmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

KÜTAHYA&#039;NIN DOMANİÇ DAĞI&#039;NA KAR YAĞD

KÜTAHYA'NIN DOMANİÇ DAĞI'NA KAR YAĞD

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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