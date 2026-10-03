Amasya'nın yalıboyu evlerinde yeni ışıkla gece canlanıyor

Aydınlatma yenilemesi ile tarihi doku gece de öne çıkacak:

Amasya'da Harşena Dağı ile Yeşilırmak kıyısında sıralanan Yalıboyu Evlerinin aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Yeni kurulumda renklerin aynı anda dönüşmesiyle oluşturulan efekt, izleyenlerin 'rüya şehir' nitelendirmesine yol açıyor ve kentin gece manzarasını önemli ölçüde değiştiriyor.

uygulama ve teknik detaylar:

13 yıl boyunca kullanılan eski sistemin eskimesi ve beraberinde getirdiği güvenlik sorunlarının ardından Amasya Valiliği harekete geçti. Proje, Amasya İl Özel İdaresi tarafından tasarlandı ve uygulama sırasında tarihi yapıların ve çevrenin zarar görmemesine özel özen gösterildi. Kurulumda binlerce led ışıktan oluşan bir altyapı konuşlandırıldı; sistemin şehirdeki büyük bir kısmı aynı renge büründürebilme özelliği bulunuyor ve yetkililer sistemin yakında hizmete gireceğini bildirdi.

kapsam ve koruma bağlamı:

Proje alanı, Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Amasya Kalesi, sur duvarları ve Yeşilırmak Nehri kıyısındaki Yalıboyu Evlerini kapsıyor. Bu bölge 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Çalışma, tarihi dokuya müdahale etmeden aydınlatma kalitesini artırmayı ve ziyaretçilerin gece deneyimini zenginleştirmeyi amaçladı.

Amasya Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Derneği (AKDER) Başkanı Savaş Başkaya projenin önemine dikkat çekerek '29 bin metrekarelik alanı kapsayan muazzam bir ışıklandırma sisteminden söz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ışıklandırma sistemleri arasında' ifadelerini kullandı. Başkaya, Amasya'nın 8 bin 500 yıllık tarihine ve 14 medeniyete ev sahipliği yapmış olmasına vurgu yaparak, projenin turizme önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Yalıboyu Evlerinin iki katlı, ahşap çatılı, kerpiç dolgulu ve cumbalı mimarileri, Osmanlı konut dokusunun güzel örnekleri olarak öne çıkıyor ve su kıyısında sıralanmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yalılara benzetiliyor. Yapılan aydınlatma çalışmasıyla bu mimari özelliklerin gece de görünür hale gelmesi hedefleniyor.

yerel görüşler ve beklentiler:

Ankara'dan gelen ziyaretçi Emine Çetin, 'Amasya bir rüya şehir. Dağlar ve kale çok hoşuma gidiyor. Dağın eteğinde sıralanan yalılar çok güzel' diyerek projeden etkilendiğini ifade etti. Bir başka ziyaretçi Hatice Yılmaz ise aydınlatma projesi sayesinde Amasya'nın ve Yalıboyu Evlerinin güzelliğinin gece de görülebildiğini vurguladı. Yetkililer ve sivil toplum temsilcileri, yeni sistemin şehrin gece turizmini canlandırmasını bekliyor.

AMASYA'DAKİ DÜNYA MİRASI HARŞENA DAĞI İLE YEŞİLIRMAK'IN KIYISINDA SIRALANAN YALIBOYU EVLERİNİN AYDINLATMA SİSTEMİ TAMAMEN YENİLENDİ. RENKLERİN AYNI ANDA DÖNÜŞÜP GÖRENLERİN "RÜYA ŞEHİR" DEDİĞİ BU SİSTEM TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN SAYILI IŞIKLANDIRMA PROJELERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR.