Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

Etkinlik ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen Cami Gençlik Buluşması, Emirdağ İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda ikamet eden öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Program, İmam Hatip Tatbikat Camii'nde düzenlendi ve akşam ile yatsı namazları pansiyon öğrencileriyle birlikte cemaatle eda edildi.

Sohbet içeriği ve konuşmacı:

Namaz öncesinde manevi danışman Ali İhsan Akar tarafından gençlere yönelik 'Gençliğin Değeri ve Mus'ab bin Umeyr (r.a.)' konulu bir sohbet gerçekleştirildi. Sohbet, gençlere örnek şahsiyetlerin hayatından kesitler sunmayı ve manevî değerlere dikkat çekmeyi amaçladı.

Katılım, hediye ve ikram:

Etkinlik yoğun katılımla tamamlandı. Programın sonunda öğrencilere dergiler hediye edildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu. Bu tür buluşmalar, pansiyon ve cami ortamlarında öğrenciler arasında dayanışma ve dini eğitimin pekişmesine katkı sağlıyor.

Emirdağ İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyon, gençlerle doğrudan iletişim kurmayı hedefleyen benzer faaliyetlerin devamına işaret ediyor ve yerel dinî eğitim çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AFYONKARAHİSAR'IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 'CAMİ GENÇLİK BULUŞMASI' YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.