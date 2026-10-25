Dolar 49,7423 +0,04%
Euro 55,8213 +0,12%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.414,12 +0,07%
EUR/USD 1,1217 -0,04%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Sao Paulo'da şantiyeden raylara devrilen vinç, 15-Silver hattındaki otonom monorayla çarpıştı; kazada sadece vinç operatörü yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Kaza anı ve yaralanma:

Sao Paulo'da bir şantiyede bulunan vinç, bilinmeyen nedenle raylara devrildi ve bu enkaz, hattın altından geçen caddeye yayıldı. O esnada 15-Silver hattında sefer yapan otonom monoray, raylara devrilen vinçe çarptı. Kazada yalnızca vincin operatörü yaralandı; yetkililer ağır yaralanma bilgisini doğrulamıyor.

Vinç enkazının hattın altındaki işlek caddeye dağılması, olay anında bölgede çok sayıda aracın bulunduğunu gösteren görüntülerle kayda geçti. Kaza, çevredekiler tarafından anbean cep telefonuyla filmelendi ve bu kayıtlar olayın boyutunu ortaya koydu.

gözlemler ve sefer etkileri:

Çarpışmanın ardından monoray hattında seferlerde gecikmeler yaşandı; yetkililer güzergâhta öncelikle güvenlik kontrolleri yaptı. Enkazın caddeye saçılması, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi ve olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan vinç şirketinin çalışanı Lucas, kazayı şöyle anlattı: "Çok yüksek bir ses duyuldu. Vinç yapının üzerine düştü ve kısa süre sonra tren geçerek vince çarptı". Lucas, vincin Cortesia Equipamentos şirketine ait olduğunu ve vinçin olay yerinde bir süredir bulunduğunu söyledi; ancak devrildiği sırada çalışır durumda olup olmadığından emin olmadığını belirtti.

soruşturma ve şirket açıklaması:

Cortesia Equipamentos olaya ilişkin yayımladığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi: "Bugün Sao Paulo’daki merkezimizde bir vincin karıştığı kazadan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla iş birliği yapıyoruz. Gerekli önlemleri alırken şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine bağlılığımızı yineliyoruz."

Vincin neden devrildiği henüz bilinmiyor; yetkililer ve şirket, nedenin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili teknik incelemeler ve güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana dek hattın operasyonel durumuna ilişkin ek açıklamalar bekleniyor.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde monoray, raylara devrilen vince çarptı. Olayda sadece vinç...

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde monoray, raylara devrilen vince çarptı. Olayda sadece vinç operatörü yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı
images

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü
images

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı
images

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı