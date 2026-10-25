Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Kaza anı ve yaralanma:

Sao Paulo'da bir şantiyede bulunan vinç, bilinmeyen nedenle raylara devrildi ve bu enkaz, hattın altından geçen caddeye yayıldı. O esnada 15-Silver hattında sefer yapan otonom monoray, raylara devrilen vinçe çarptı. Kazada yalnızca vincin operatörü yaralandı; yetkililer ağır yaralanma bilgisini doğrulamıyor.

Vinç enkazının hattın altındaki işlek caddeye dağılması, olay anında bölgede çok sayıda aracın bulunduğunu gösteren görüntülerle kayda geçti. Kaza, çevredekiler tarafından anbean cep telefonuyla filmelendi ve bu kayıtlar olayın boyutunu ortaya koydu.

gözlemler ve sefer etkileri:

Çarpışmanın ardından monoray hattında seferlerde gecikmeler yaşandı; yetkililer güzergâhta öncelikle güvenlik kontrolleri yaptı. Enkazın caddeye saçılması, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi ve olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan vinç şirketinin çalışanı Lucas, kazayı şöyle anlattı: "Çok yüksek bir ses duyuldu. Vinç yapının üzerine düştü ve kısa süre sonra tren geçerek vince çarptı". Lucas, vincin Cortesia Equipamentos şirketine ait olduğunu ve vinçin olay yerinde bir süredir bulunduğunu söyledi; ancak devrildiği sırada çalışır durumda olup olmadığından emin olmadığını belirtti.

soruşturma ve şirket açıklaması:

Cortesia Equipamentos olaya ilişkin yayımladığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi: "Bugün Sao Paulo’daki merkezimizde bir vincin karıştığı kazadan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve olayın aydınlatılması için yetkili makamlarla iş birliği yapıyoruz. Gerekli önlemleri alırken şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine bağlılığımızı yineliyoruz."

Vincin neden devrildiği henüz bilinmiyor; yetkililer ve şirket, nedenin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili teknik incelemeler ve güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana dek hattın operasyonel durumuna ilişkin ek açıklamalar bekleniyor.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde monoray, raylara devrilen vince çarptı. Olayda sadece vinç operatörü yaralandı.