Amasyaspor yeni dönemine Gökhan Ünal ile başlıyor

Amasyaspor teknik direktörlüğünde yeni dönem

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Amasyaspor FK, teknik direktörlüğe eski milli forvet Gökhan Ünal'ı getirdi. Kulüp, başkan Ali İhsan Üzüm ile birlikte gerçekleştirilen imza töreninin ardından atılan imzayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sözleşme ve kulübün açıklaması

Yapılan açıklamada, Gökhan Ünal ile anlaşma sağlandığı ve imzaların tamamlandığı belirtildi. Kulüp mesajında Ünal, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak tanımlandı ve Süper Lig'de attığı 25 gol ile kazandığı krallık ile tecrübesi vurgulandı. Amasyaspor yönetimi, yeni çalıştırıcıya 'Hoş geldin' dileklerini iletti ve birliktelikten beklentilerini paylaştı.

Hedefler ve beklentiler

Başkan ile yapılan sözleşmenin ardından takımın lig hedefleri ve kısa vadeli planları gündeme geldi. Kulüp, Ünal'ın hem oyunculuk hem de teknik sorumluluk dönemindeki deneyimini takımın başarısına taşımak istediğini açıkladı. Açıklamada, Ünal'ın bilgi, birikim ve vizyonunun yeşil-beyazlı formayla yeni hedeflere ulaşmada belirleyici olacağına dikkat çekildi.

Gökhan Ünal'ın göreve başlamasıyla Amasyaspor'da beklentiler yükselirken, camia ve taraftarlar yeni dönemin ilk sonuçlarını merakla bekliyor. Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların uyumuyla birlikte sezon içindeki hedeflere ulaşma kararlılığını sürdüreceğini duyurdu.

GÖKHAN ÜNAL VE KULÜBÜN BAŞKANI ALİ İHSAN ÜZÜM