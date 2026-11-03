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İlk çeyrekte Galatasaray üstünlüğü sağladı: Stuttgart karşısında 15. dakikada 2-0

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Stuttgart karşısına hızlı başladı; 15. dakikada skor 2-0 ve karşılaşma devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlk çeyrekte Galatasaray üstünlüğü sağladı: Stuttgart karşısında 15. dakikada 2-0

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, evinde Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kalırken sarı-kırmızılı ekip 2-0 üstün durumda. Karşılaşma saha içinde devam ediyor ve henüz tamamlanmadı.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Galatasaray maça hızlı ve baskılı başladı; erken bölümde rakip savunmayı zorlayarak gol fırsatları oluşturdu. Stuttgart, ilk çeyrekte dengeyi kurmakta zorlandı ve savunma organizasyonunda açıklar verdi.

Bu erken dakikalardaki 2-0 üstünlük, ev sahibi ekibin moralini yükseltiyor ve maçı kontrol etme eğilimini güçlendiriyor. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da taktiksel düzenlemelerle tempoyu değiştirme ihtimali yüksek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE KARŞILAŞIYOR....

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI SARI-KIRMIZILI EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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