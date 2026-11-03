İlk çeyrekte Galatasaray üstünlüğü sağladı: Stuttgart karşısında 15. dakikada 2-0

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, evinde Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kalırken sarı-kırmızılı ekip 2-0 üstün durumda. Karşılaşma saha içinde devam ediyor ve henüz tamamlanmadı.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Galatasaray maça hızlı ve baskılı başladı; erken bölümde rakip savunmayı zorlayarak gol fırsatları oluşturdu. Stuttgart, ilk çeyrekte dengeyi kurmakta zorlandı ve savunma organizasyonunda açıklar verdi.

Bu erken dakikalardaki 2-0 üstünlük, ev sahibi ekibin moralini yükseltiyor ve maçı kontrol etme eğilimini güçlendiriyor. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da taktiksel düzenlemelerle tempoyu değiştirme ihtimali yüksek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA GALATASARAY EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI SARI-KIRMIZILI EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.