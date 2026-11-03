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Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta öncesi Liverpool, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da Şükrü Saracoğlu'nda son antrenmanını yapıp taktik provalarını tamamladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

Liverpool son antrenmanını statta yaptı:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool, müsabaka öncesi son çalışmasını oynanacağı statta gerçekleştirdi. Karşılaşma yarın saat 20.45'te oynanacak.

Bugün İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde Teknik Direktör Andoni Iraola ve oyuncular, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. Antrenman, takımın son hazırlıkları için planlandığı şekilde uygulandı.

Antrenmanın akışı ve gözlemler:

İdman, ilk 15 dakikası basına açık olarak başladı ve ısınma hareketleri ile sürdü. Basına açık bölümde oyuncuların ısınma, istasyon çalışmaları ve çabukluk hareketlerine ağırlık verildi.

Seansı takip eden bölümde orta yuvarlakta top kapma çalışmaları yapıldı; bu bölüm oyuncuların ikili mücadele ve saha kontrolünü öne çıkardı. Antrenmanın genel temposu maçın gerektirdiği sürat ve yoğunluğa göre ayarlandı.

Kapalı bölümde taktik provaları:

Antrenmanın basına kapalı bölümünde takım, Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel düzenlemeler üzerinde durdu. Teknik ekip, oyuncularla birlikte maç senaryolarına yönelik çalışmalar yaparak son provayı tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool, son çalışmasını mücadelenin...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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