Amman'da gençlik için yeni işbirliği kapıları açıldı

Türkiye ve Ürdün gençlik, spor ve psikososyal destek alanlarında işbirliğini görüşüldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, Ürdün Gençlik Bakanı Raed Sami Al-Adwan ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki ülke arasında gençlik, spor ve psikososyal destek hizmetleri alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ele alındı.

görüşmenin odağı:

Taraflar, ortak projelerin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımının artırılması yönünde görüş birliğine vardı. Toplantıda akademik, sportif ve kültürel programların yaygınlaştırılması üzerinde duruldu; gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

ortak fırsatlar ve beklentiler:

Görüşmede, iki ülke kurumları arasında işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi, projelerin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde yapılandırılması ve psikososyal destek alanında kapasite paylaşımı gibi konular öne çıktı. Taraflar, gençlik odaklı girişimlerin artırılması ve spor ile kültür programlarının gençlerin sosyal katılımını güçlendirecek şekilde planlanması hedefinde mutabık kaldı.

Amman'daki temaslar, iki ülkenin gençlik politikaları ve hizmetleri alanında yakın çalışma iradesini yansıtarak, önümüzdeki dönemde somut işbirliği adımlarının atılmasının zeminini hazırladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAKAN MÜŞAVİRİ VE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ELİF GÜNEŞ(SOLDA), ÜRDÜN GENÇLİK BAKANI RAED SAMİ AL-ADWAN İLE ÜRDÜN’DE(SAĞDA) BİR ARAYA GELDİ.