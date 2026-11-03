Dolar 49,9933 +0,03%
Euro 55,9944 +0,12%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.326,90 -0,84%
EUR/USD 1,1197 +0,06%
Brent Petrol 103,48 -1,23%
--°

Amman'da gençlik için yeni işbirliği kapıları açıldı

Amman'da Türkiye'den Elif Güneş ile Ürdün Gençlik Bakanı Raed Sami Al-Adwan, gençlik, spor ve psikososyal destek alanlarında işbirliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Amman'da gençlik için yeni işbirliği kapıları açıldı

Türkiye ve Ürdün gençlik, spor ve psikososyal destek alanlarında işbirliğini görüşüldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, Ürdün Gençlik Bakanı Raed Sami Al-Adwan ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki ülke arasında gençlik, spor ve psikososyal destek hizmetleri alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ele alındı.

görüşmenin odağı:

Taraflar, ortak projelerin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımının artırılması yönünde görüş birliğine vardı. Toplantıda akademik, sportif ve kültürel programların yaygınlaştırılması üzerinde duruldu; gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

ortak fırsatlar ve beklentiler:

Görüşmede, iki ülke kurumları arasında işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi, projelerin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde yapılandırılması ve psikososyal destek alanında kapasite paylaşımı gibi konular öne çıktı. Taraflar, gençlik odaklı girişimlerin artırılması ve spor ile kültür programlarının gençlerin sosyal katılımını güçlendirecek şekilde planlanması hedefinde mutabık kaldı.

Amman'daki temaslar, iki ülkenin gençlik politikaları ve hizmetleri alanında yakın çalışma iradesini yansıtarak, önümüzdeki dönemde somut işbirliği adımlarının atılmasının zeminini hazırladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAKAN MÜŞAVİRİ VE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ELİF...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAKAN MÜŞAVİRİ VE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ELİF GÜNEŞ(SOLDA), ÜRDÜN GENÇLİK BAKANI RAED SAMİ AL-ADWAN İLE ÜRDÜN’DE(SAĞDA) BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göztepe U19'in UEFA Gençlik Ligi serüveni Bornova'da noktalandı
images

Galatasaray ilk yarıda Batrakov'la üstünlüğü yakaladı
images

Galatasaray Stuttgart önünde dört isimle yeni bir başlangıç yaptı
images

İlk çeyrekte Galatasaray üstünlüğü sağladı: Stuttgart karşısında 15. dakikada 2-...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop’ta 812 yıllık fetih mirası törenlerle yad edildi

Arkadan çarpışma Avanos'ta üç kişinin yaralanmasına neden oldu

Göztepe U19'in UEFA Gençlik Ligi serüveni Bornova'da noktalandı

Germencik'te pazar dönüşü kaza: kamyonet tarlaya devrildi, 7 yaralı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı