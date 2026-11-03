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Galatasaray Stuttgart önünde dört isimle yeni bir başlangıç yaptı

Buruk, Stuttgart maçında Konyaspor 11'ine göre 4 değişiklik yaptı; Abdülkerim, Jakobs, Lemina ve Barış Alper ilk 11'de yer aldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray Stuttgart önünde dört isimle yeni bir başlangıç yaptı

Galatasaray kadrosunda değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde oynanan Stuttgart maçına, son lig karşılaşması Konyaspor maçının 11'ine göre dört oyuncu değişikliğiyle çıktı. Buruk, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao yerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray'ın 11'i:

Sarı-kırmızılı ekip maça; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Btrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

Melo, saygı duruşu ve tribünler:

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo maçta stadyumdaydı; taraftarlarla fotoğraf çekilip imza dağıtarak yoğun ilgiyle karşılandı. Karşılaşma öncesinde, Tenerife forması giyen ve geçen gün hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu anlarda LED panolar kapatıldı ve skorboardlarda Miguel'in görüntüleri gösterildi. Haber kaynaklarında, kaleci Jesus Owono ile girdiği ikili mücadeede göğsüne şiddetli darbe alan Jesus de Miguel'in kalbinin durduğu ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı belirtildi.

Stuttgart'ın kadrosu ve yerli isim:

Alman temsilcisi Stuttgart, sahaya Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, Führich, Deniz Undav, El Khannouss ve Demirovic 11'i ile çıktı. Milli oyuncu Atakan Karazor'un ilk 11'de yer alması dikkati çekti.

Maç günü İstanbul'daki yağışa rağmen RAMS Park tribünleri sarı-kırmızılı taraftarlarla doldu; taraftar grupları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

GALATASARAY MÜCADELEYE; UĞURCAN ÇAKIR, ROLAND SALLAİ, DAVİNSON SANCHEZ, ABDÜLKERİM BARDAKCI...

GALATASARAY MÜCADELEYE; UĞURCAN ÇAKIR, ROLAND SALLAİ, DAVİNSON SANCHEZ, ABDÜLKERİM BARDAKCI, ISMAİL JAKOBS, MARİO LEMİNA, LUCAS TORREİRA, YUNUS AKGÜN, ALEKSEY BTRAKOV, BARIŞ ALPER YILMAZ VE VİCTOR OSİMHEN 11'İ İLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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