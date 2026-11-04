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Minik futbolcuların ligine vefa: Mutlu Koparanoğlu adıyla anılacak

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, vefat eden spor yöneticisi Mutlu Koparanoğlu’nun anısını yaşatmak için 2026-2027 U12 Ligi’ne adını verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Minik futbolcuların ligine vefa: Mutlu Koparanoğlu adıyla anılacak

Minik futbolcuların ligine vefa: Mutlu Koparanoğlu adıyla anılacak

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonunda U12 Ligi’ne Mutlu Koparanoğlu adının verildiğini açıkladı. Karar, Antalya spor camiasında uzun yıllar görev yapan ve geçen yıl 14 Kasım tarihinde hayatını kaybeden Koparanoğlu’nun anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Koparanoğlu’nun Antalya sporuna katkıları:

Mutlu Koparanoğlu, 1999-2020 yılları arasında Antalya Futbol İl Temsilciliği görevini yürüttü. Aynı zamanda Antbirlik Spor Kulübünün çeşitli branşlarda liglere katılımı ve kulübün üst düzey çalışmalarında kilit rol oynadı. Koparanoğlu halter ve basketbol il temsilciliği görevlerinde de bulunmuş; spor yöneticiliğinin yanı sıra çok sayıda sosyal etkinlikte aktif rol alarak Antalya amatör sporunda iz bırakan bir isim oldu.

Federasyonun açıklaması ve ligdeki amaç:

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Bulut, Koparanoğlu’nun amatör futbolun gelişimine ve genç sporcuların futbola kazandırılmasına büyük katkı sunduğunu vurguladı. Bulut, kararın amacının merhumun anısını yaşatmak ve isminin geleceğin futbolcularıyla birlikte anılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Federasyon ayrıca U12 Ligi’nin Antalya’da en fazla sporcunun yer aldığı kategori olduğunu aktardı. Bu sezon ligde 16 grupta yaklaşık 350 sporcu mücadele ediyor. U12 kategorisinde şampiyonluk ve ligden düşme uygulaması bulunmuyor; temel hedef çocukların futbolu sevmesi, spor yapması ve gelişimlerinin desteklenmesi olarak açıklandı.

Kararın spor çevrelerinde anlamlı bir vefa örneği olarak karşılandığı, Koparanoğlu’nun adının minik sporcuların mücadelesiyle anılmasının ailesi ve Antalya spor camiası için önemli olduğu ifade edildi.

ANTALYA’DA UZUN YILLAR FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YAPAN, ANTBİRLİK SPOR KULÜBÜ’NÜN FAALİYET...

ANTALYA’DA UZUN YILLAR FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YAPAN, ANTBİRLİK SPOR KULÜBÜ’NÜN FAALİYET GÖSTERMESİNDE ÖNEMLİ KATKILARI BULUNAN, AYNI ZAMANDA HALTER VE BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ GÖREVLERİNDE DE BULUNAN MUTLU KOPARANOĞLU’NUN ADI, 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA U12 LİGİ’NDE YAŞATILACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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