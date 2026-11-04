Kayseri'den ulusal kampa altı işitme engelli taekwondo sporcusu

Kayseri YayTanSay kulübünden toplam 6 sporcu, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan TaeKwonDo Milli Takım kampına davet edildi. Kamp 17-24 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Davete seçilen sporcular ve kamp bilgileri:

Milli takım kampına katılacak sporcular arasında Merve Çimen, Dudu Gökçe Pumak, Fatih Can Güncü, Fatma Akkaya, Yasin Çimen ve Berat Bektaş yer alıyor. Kamp, işitme engelliler branşında ulusal düzeyde rekabet eden sporcuların teknik ve taktik geliştirmelerine odaklanacak.

Kulübün altyapı başarısı ve emek:

YayTanSay kulübü antrenörlerinden Yavuz Sayan, bu davetin kulübün altyapı çalışmalarının ve disiplinli antrenman anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı. Sayan, "YayTanSay olarak başarılarımız yalnızca şampiyonluklarla sınırlı kalmadı. İşitme engelliler branşında mücadele eden 6 sporcumuz, Milli Takım kampına davet edildi. Bu önemli davet, kulübün yıllardır sürdürdüğü altyapı çalışmalarının, disiplinli antrenman anlayışının ve sporcularına verdiği emeğin en önemli göstergelerinden biri oldu" dedi.

Sayan ayrıca, bu sonucun antrenörler Arzu Tan Sayan ve Yunus Emre Sayan ile sporcuların özverili çalışmasının bir karşılığı olduğunu belirterek, "Engellerin başarıya ulaşmanın önünde bir sınır olmadığını bir kez daha ortaya koyan antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri merkezli YayTanSay kulübünün bu davetle birlikte hem bölgesel hem de ulusal arenada görünürlüğü artarken, sporcular için kamp süreci yeni hedeflere hazırlık anlamı taşıyor. Kamp döneminde verilecek eğitimler, katılımcıların uluslararası organizasyonlara hazırlığı açısından da önem taşıyor.

KAYSERİ YAYTANSAY KULÜBÜNDEN MERVE ÇİMEN, DUDU GÖKÇE PUMAK, MERVE TÜM, FATMA AKKAYA, YASİN ÇİMEN VE BERAT BEKTAŞ, İŞİTME ENGELLİLER TAEKWONDO MİLLİ TAKIMINA DAVET EDİLDİ.