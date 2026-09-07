Amcanın 7 tırlık konvoy sürprizi düğünde ilgi topladı

Amcanın sürprizi düğünde şaşkınlık yarattı

Eskişehir'de yaşayan Şener Yaman, evlenen yeğeni Baran Sir ile Yağmur Sir çiftine düğün günü beklenmedik bir sürpriz hazırladı. Toplamda 7 tırın yer aldığı konvoy, gelin alım töreninde aniden ortaya çıkınca çift ve çevredekiler şaşkınlık yaşadı.

Konvoyun geliş anı:

Damat Baran Sir, gelini almak üzere Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ne giderken karşılaştıkları sürprizin kendilerini çok şaşırttığını belirtti. "Heyecanlıyız. Sağ olsun arkadaşlarımız bu günümüzde bizi yalnız bırakmadı, hepsi bizi bekliyor. Geldiler, Allah razı olsun hepsinden, teşekkür ederim. Bir tır konvoyumuz var. Allah izin verirse biz de onlara eşlik edip düğün salonuna kadar gideceğiz. Bu amcam Şener Yaman’ın fikri. Sürpriz oldu, biz de beklemiyorduk" dedi.

Amcanın açıklaması:

Konvoyu organize eden Şener Yaman, tır konvoylarının kendileri için bir hobi olduğunu ve düğünlere ayrı bir görsellik kattığını söyledi. "Düğünlerde eğlenceli oluyor, böyle seviyoruz. Bu rahmetli ağabeyimin ikinci oğlu. Emin olun, istemediğiniz kadar güzel bir görsellik var. İnsanlar bu görselliği seviyor, eğleniyorlar. İnşallah topluma rahatsızlık vermemiş oluruz, verdiysek de özür dileriz. Damat şok oldu, onlara bir sürpriz olsun istedim. Gelin hanım da çok sevdi" ifadelerini kullandı.

Gelin alımının ardından tırlar eşliğinde düğün salonuna doğru ilerleyen konvoy, şehir içinde ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Kortej, kısa süreliğine de olsa düğüne ayrı bir atmosfer kazandırdı ve çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

ESKİŞEHİR'DE ŞENER YAMAN, EVLENEN YEĞENİ BARAN SİR'E TIR KONVOYU SÜRPRİZİ YAPTI. TOPLAMDA 7 TIRIN YER ALDIĞI KONVOY ESNASINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.