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Son yolculuk: Kapadokya'da yaşamını yitiren genç çift Sakarya'da defnedildi

Kapadokya'da peribacasının çökmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Fatih Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna, Sakarya'da düzenlenen törenle defnedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Son yolculuk: Kapadokya'da yaşamını yitiren genç çift Sakarya'da defnedildi

cenaze töreni ve olayın ardından yapılan işlemler:

Nevşehir’in Göreme beldesinde, peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitiren Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna için memleketleri Sakarya’da cenaze töreni düzenlendi. Çiftin, Kapadokya bölgesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybettiği, çiftin temmuz ayında dünya evine girdiği bildirildi. Nevşehir’deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler aileleri tarafından memleketlerine götürüldü.

törenin akışı ve defin yerleri:

Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camiinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile üyelerinden helallik alındı ve törene katılanların dualarıyla çift son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından Begüm Tunanın cenazesi Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığı'na, Fatih Eray Tuna'nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

katılımcılar ve toplumsal tepki:

Cenaze törenine genç çiftin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı. Törene katılanlar, çift için taziyelerini iletip aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Yaşanan kayıp, hem aile çevresinde hem de yerel kamuoyunda derin üzüntüye yol açtı. Kısa süre önce evlenen çiftin törenle uğurlanması, bölgedeki ve memleketlerindeki toplumsal dayanışmanın ve başsağlığı ziyaretlerinin öne çıktığı anlardan biri olarak kayda geçti.

NEVŞEHİR&#039;İN GÖREME BELDESİNDE MEYDANA GELEN PERİBACASI ÇÖKMESİNDE HAYATINI KAYBEDEN SAKARYALI...

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE MEYDANA GELEN PERİBACASI ÇÖKMESİNDE HAYATINI KAYBEDEN SAKARYALI GAZETECİ FATİH ERAY TUNA VE EŞİ BEGÜM TUNA, MEMLEKETLERİ SAKARYA'DA KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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