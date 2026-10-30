Safranbolu'da komando ruhu yeni mezunlarla sahneye çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde yürütülen eğitimlerini tamamlayan 2 bin 155 jandarma komando için mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, askeri disiplin ve vatandaşların ilgisini çeken gösterilerle katılımcılara duygulu ve coşkulu anlar yaşattı.

Tören ve katılımcılar:

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen 39. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu mezuniyet törenine; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Sahil Güvenlik Personel Başkanı Tuğamiral Mehmet Yakın, Karabük Belediye Başkan vekili Kazım Çamlı, kurum temsilcileri, STK temsilcileri ve asker aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende dönem birincisi Uzman Onbaşı Mehmet Avşar, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Oktay Çağatay törende yaptığı konuşmada, Jandarma Komutanlığı'nın toplum güvenliğindeki rolüne vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Giydiğiniz bu üniforma, taktığınız o mavi bere sıradan birer kıyafet değil, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusu ve devletimizin yenilmez kudretidir. Gideceğiniz görev yerlerinde devletimizin şefkatli yüzü, hainlerin ve zalimlerin ise korkulu rüyası olacaksınız. Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı her karış toprakta, sizin ayak iziniz sizin, sizin nefesiniz, sizin cesaretiniz yankılanacak. Unutmayın ki, sizlerin arkasında dualarıyla, sizleri zırh gibi saran yüce Türk milleti ve binlerce yıllık şanlı bir devlet geleneği vardır."

Gösteriler ve mezuniyete yakışır final:

Konuşmaların ardından Vali Çağatay, Korgeneral Tanrıverdi, Milletvekili Şahin, Tümgeneral Nail İlbey ve Tuğamiral Mehmet Yakın, eğitimde başarılı olan askerlere plaket ve hediyelerini takdim etti. Program, jandarma müdahale köpeklerinin senaryo gereği suçluya müdahale gösterisiyle devam etti; köpeklerin hızlı ve koordineli çalışması izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Ardından komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri ve yakın muharebe sunumları, eğitimde kazanılan becerilerin sergilendiği anlar oldu. Komandoların kulelerden halatlarla iniş gösterileri de dikkat çekti ve törene katılanlara eğitim süreçlerinin fiziki ve psikolojik gerekliliklerine dair somut bir fikir verdi.

Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Aykut Tanrıverdi törende, görevin sorumluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Unutmayınız ki, iyi bir jandarma personeli olmak yalnızca güçlü cesur ve disiplinli olmakla değil, aynı zamanda adil, vicdanlı, ölçülü ve sorumluluk sahibi olmakla mümkündür."

Tören, Safranbolu İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın yaptığı duanın ardından ailelerin askerlerle bir araya gelmesiyle son buldu. Günün sonunda mezunlar hem ulusal görev bilincini hem de aile desteklerinin önemini vurgulayarak yeni görev yerlerine uğurlandı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE JANDARMA KOMANDO EĞİTİM MERKEZİ'NDE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 2 BİN 155 JANDARMA KOMANDO MEZUN OLDU. JANDARMA KOMANDOLAR TARAFINDAN YAPILAN GÖSTERİLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI.