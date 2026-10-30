Çanakkale'de 02.00'de kaza: otomobil ikiye ayrıldı, sürücü toprağa verildi

Çanakkale'de sabahın ilk saatlerinde trafik kazası

Kaza, saat 02.00 sıralarında kent girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale yönüne seyreden, sürücü Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı ve savruldu. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye ayrıldı; olay yerinde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.

müdahale ve olay yeri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahale ekipleri kaza mahallinde acil durum çalışması yürüttü ancak her iki yaralı da olay yerinde yaşamını yitirmiş olarak belirlendi. Araçtaki hasar, çarpmanın vahametini ortaya koydu.

cenaze töreni ve defin:

Sürücü Efehan Uzkuç için Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki Gazi Hüdavendigar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı; kılınan namazın ardından Uzkuç'un cenazesi toprağa verildi.

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EFEHAN UZKUÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.