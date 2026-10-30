Dolar 49,9440 +0,07%
Euro 55,9394 +0,29%
Bist 10.958,26 -1,86%
Altın Gram 6.399,18 -1,15%
EUR/USD 1,1198 +0,16%
Brent Petrol 113,27 +2,23%
--°

Çanakkale'de 02.00'de kaza: otomobil ikiye ayrıldı, sürücü toprağa verildi

Çanakkale girişinde saat 02.00'de meydana gelen kazada 17 TC 009 plakalı otomobil refüjdeki direğe çarpıp parçalandı; sürücü Efehan Uzkuç defnedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:24

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale'de 02.00'de kaza: otomobil ikiye ayrıldı, sürücü toprağa verildi

Çanakkale'de sabahın ilk saatlerinde trafik kazası

Kaza, saat 02.00 sıralarında kent girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale yönüne seyreden, sürücü Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı ve savruldu. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye ayrıldı; olay yerinde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki Efe Serin hayatını kaybetti.

müdahale ve olay yeri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahale ekipleri kaza mahallinde acil durum çalışması yürüttü ancak her iki yaralı da olay yerinde yaşamını yitirmiş olarak belirlendi. Araçtaki hasar, çarpmanın vahametini ortaya koydu.

cenaze töreni ve defin:

Sürücü Efehan Uzkuç için Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki Gazi Hüdavendigar Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı; kılınan namazın ardından Uzkuç'un cenazesi toprağa verildi.

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EFEHAN UZKUÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN EFEHAN UZKUÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Safranbolu'da komando ruhu yeni mezunlarla sahneye çıktı
images

Alanya’dan yükselen sessiz çığlık: binler Gazze için yürüdü
images

Son yolculuk: Kapadokya'da yaşamını yitiren genç çift Sakarya'da defnedildi
images

Hınıs'ta kırsalda bereket projesi üreticilere ilk buzağıları getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilirkişi Gayrettepe yangınında 13 kamu görevlisinin denetim ihmallerini tespit etti

Ankara'da kritik buluşma: Erdoğan ve Caparov ortak projeleri görüştü

Bursaspor'un liderlik hedefi öncesi biletler satışta

Adana okçularından bursa'da iki madalya

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek