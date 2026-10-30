Geleneksel cerrahiye alternatif: kapalı yöntemle 75 yaşındaki hastaya yeni aort kapağı

Kapalı yöntemle aort kapağı değiştirildi:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet G., göğüs ağrısı ve ani bayılma şikâyetleri üzerine başvurduğu sağlık kuruluşunda ciddi aort kapak darlığı tanısı aldı. İlk değerlendirmede kendisine açık kalp ameliyatı ve kapak değişimi önerildi; hasta cerrahi yerine daha az invaziv bir seçenek arayışıyla Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam'a başvurdu. Merkezde yapılan ekokardiyografi, koroner anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri sonrası hastanın TAVI için uygun olduğu belirlendi.

TAVI yöntemi nasıl uygulanıyor:

TAVI, transkateter aort kapak implantasyonu olarak tanımlanan ve ciddi aort kapak darlığı bulunan hastalarda açık cerrahiye alternatif sunan kapalı bir kapak değiştirme yöntemidir. İşlemde kasık bölgesindeki damar yolundan kateter ilerletilerek kalbe ulaşılıyor ve yeni aort kapağı, mevcut kapağın içerisine yerleştiriliyor. Göğüs kafesinin açılmasına gerek yoktur; birçok olguda işlem genel anestezi uygulanmadan, hafif sedasyon altında tamamlanabiliyor. Bu yaklaşım yara izi ve büyük kesilerden kaçınılmasını sağlayarak iyileşme sürecini kısaltıyor.

Mehmet G.'ye uygulanan işlem anjiyografi laboratuvarında, kasık damarlarından girilerek gerçekleştirildi. Gerekli görüntüleme ve ölçümler yapıldıktan sonra yeni kapak yerleştirildi, damar giriş yerleri kapatıldı ve hasta izleme amaçlı yatağına alındı. Hastanın işlem sonundaki durumu iyi olarak değerlendirildi.

Uzmanın değerlendirmesi ve hasta sonrası planlama:

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, hastanın 75 yaşında olmasının alternatif tedavi seçeneklerini gündeme getirdiğini, ekokardiyografi ile tomografinin birlikte değerlendirilmesi sonucu TAVI kararı verdiklerini belirtti. Dr. Çam, kılavuzlarda uygun hastalar için TAVI'nin öncelikli tedavi seçeneklerinden biri olarak yer aldığına dikkat çekti ve TAVI için uygun olmayan hastalarda cerrahi kapak değişiminin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Çam, son 10 yılda TAVI teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve farklı kapak seçeneklerinin bulunduğunu, uygun vakalarda iyileşme sürecinin hızlandığını belirtti. Merkez olarak özel hastaneler arasında TAVI uygulayan erken merkezlerden olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Çam, işlem sonrası tedavi planlamasını hastanın klinik durumuna göre sade tutmayı amaçladıklarını ve bu vakada taburculuğun yalnızca aspirin tedavisi ile planlandığını aktardı.

Uzman, ciddi aort kapak darlığı tanısı alan hastaların yalnızca açık kalp ameliyatına odaklanmamaları, TAVI seçeneğini de araştırmaları ve deneyimli merkezlerden görüş almalarının önemli olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın, uygun hastalarda hem konfor hem de iyileşme süresi açısından avantaj sağlayabildiği belirtildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE YAŞAYAN 75 YAŞINDAKİ MEHMET G.’NİN CİDDİ AORT KAPAK DARLIĞI, DENİZLİ ÖZEL EGEKENT HASTANESİ’NDE UYGULANAN TAVI YÖNTEMİYLE TEDAVİ EDİLDİ. BAŞKA BİR SAĞLIK MERKEZİNDE AÇIK KALP AMELİYATI ÖNERİLEN HASTA, DENİZLİ ÖZEL EGEKENT HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DR. FATİH ÇAM TARAFINDAN YAPILAN TETKİKLERİN ARDINDAN, KASIK DAMARLARINDAN GİRİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPALI İŞLEMLE YENİ AORT KAPAĞINA KAVUŞTU. GÖĞÜS KAFESİ AÇILMADAN VE GENEL ANESTEZİ GEREKTİRMEDEN YAPILAN İŞLEMİN ARDINDAN HASTANIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ.