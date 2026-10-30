Alanya’dan yükselen sessiz çığlık: binler Gazze için yürüdü

Alanya'da 'Gazze için sessiz çığlık' yürüyüşü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Etkinlik, Alanya İmam Hatipliler Derneği (ALİMDER) öncülüğünde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Eski Alanya Belediye Binası arkasından başlayıp, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankart taşıyan katılımcıların sessiz adımlarıyla İskele Şelale Meydanı'na kadar sürdü. Organizasyon boyunca slogan atılmadı; katılımcılar, sessizliği ve birlikteliği ön plana çıkaran bir duruş sergiledi.

Program ve yapılan açıklamalar

İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenen programda ALİMDER Başkanı İsa Arıkan basın açıklaması yaptı. Bildirinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından Gazze’de hayatını kaybedenler ile Filistin halkı için dua edildi.

Arıkan açıklamasında şu vurguları yaptı: 'Yürekleri mazlumlarla atan vicdan sahibi kıymetli katılımcılar. Bugün burada sözün tükendiği yerde vicdanı konuşturmak için toplandık. Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu zulüm karşısındaki sessizliğine karşı sessiz bir çığlık olmak için yürüdük. Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze’de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü. Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük. Ama attığımız her adım dünyanın vicdanına brakılmış bir soru oldu. Bir çocuk daha ölürken insanlık daha ne kadar susabilir?'

Arıkan ayrıca, Gazze’de yaşananların yalnızca son üç yılın olayı olmadığını, bunun Filistin topraklarında yıllardır süren işgal, abluka, zorla yerinden etme ve şiddetin sonucu olduğunu belirterek, 'Bugün Gazze’de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın sınavıdır. Ve bu sınavın adı tarihe çoktan yazılmıştır. Bu bir insanlık lekesi, bu bir soykırım' ifadelerini kullandı.

Filistinli öğrenci temsilcisinin mesajı

Yürüyüşe katılan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi öğrencisi ve Alanya’daki Filistinli öğrencilerin temsilcisi Karam Saleh, etkinliğin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Saleh, yürüyüşe Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğrenciler, üniversite rektörü ve Alanya Filistin Dayanışma Platformu ile birlikte katıldıklarını belirtti.

Saleh, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Bu yürüyüş aslında çok anlamlı bir yürüyüştü. Filistin’e mutlaka ulaştırmaya çalışacağım. Böyle eylemler yapıldıkça Filistin’deki halk inanın mutlu olur, yalnız olmadığını anlar. Bu hayatta bu mücadeleyi tek başına bırakmadığını görür ve gerçekten Filistin’deki ailelerimize moral verici olur.' Ailesinin Filistin’de yaşadığını ve eğitim için Alanya’da bulunduğunu söyleyen Saleh, her yürüyüş sonrası yaşananları ailesiyle paylaştığını, onların da 'Biz yalnız değilmişiz. Allah Türk milletinden razı olsun' diyerek mutlu olduklarını ifade etti ve Alanya halkına teşekkür etti.

Etkinlik, sessizliğiyle dikkat çeken toplumsal bir duruş sergiledi; katılımcılar attıkları adımlarla hem Gazze’de yaşananlara dikkat çekmeyi hem de dayanışma mesajı vermeyi amaçladı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO ETMEK VE FİLİSTİN’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA “GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK YÜRÜYÜŞÜ” DÜZENLENDİ. BİNLERCE ÖĞRENCİ VE VATANDAŞIN KATILDIĞI YÜRÜYÜŞTE, TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI TAŞINDI.