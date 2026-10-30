Şehzadeler'de mahalle talebi karşılık buldu: Yarhasanlar Parkı'na spor aletleri yerleştirildi

Şehzadeler'de parkta spor aletleri yerleştirildi:

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki Medine Müdafii Fahreddin Paşa Parkı'na spor aletleri monte etti. Montaj çalışmaları tamamlanarak yeni ekipmanlar vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda harekete geçti ve park içindeki düzenlemeleri hızlı şekilde tamamladı. Yerleştirilen spor aletleri, farklı yaş ve fiziksel düzeydeki kullanıcıların faydalanabileceği şekilde konumlandırıldı.

muhtarın değerlendirmesi:

Yarhasanlar Mahalle Muhtarı Fevzi Ateş, mahalle sakinlerinin parkta spor aletleri olması yönündeki taleplerini Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'e ilettiklerini belirtti. Ateş, taleplerinin karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Şimşek'e teşekkür etti.

Muhtar Fevzi Ateş'in aktardığı ifadeye göre mahalle sakinleri düzenli fiziksel aktivite yapabilecekleri alan talep etmiş, belediye yetkilileri de bu ihtiyaca yanıt vererek projenin uygulanmasını sağlamıştır.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Parkta yapılan çalışmayı yakından takip eden vatandaşlar, yeni spor aletlerinin hizmete girmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Mahalle sakinleri, uygulamanın özellikle çocuklar ve yetişkinler için erişilebilir bir spor alanı oluşturduğunu vurguladı ve Başkan Hakan Şimşek ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Uygulama, mahalledeki açık alanların yaşama katılımını artırma ve spor alışkanlıklarını teşvik etme amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Yerleştirilen ekipmanların düzenli bakımı ve kullanımının takip edilmesi için ilgili müdürlük yetkililerinin koordinasyonu devam edecek.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE MAHALLE SAKİNLERİNİN SPOR ALETİ TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ. YARHASANLAR MAHALLESİ’NDEKİ MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA PARKI’NA MONTE EDİLEN SPOR ALETLERİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULURKEN, MAHALLE MUHTARI FEVZİ ATEŞ, DESTEKLERİNDEN DOLAYI BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR ETTİ.