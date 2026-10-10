Hisarcık'ta kadim geleneğin sürdüğü hakka şükür ve yağmur duası

Hisarcık'ta yıllık hakka şükür ve yağmur duası yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, belediye öncülüğünde gerçekleştirilen geleneksel hakka şükür ve yağmur duası programı bu yıl da Kapalı Pazar Yeri'nde sabah saatlerinde düzenlendi. Etkinliğe çevre ilçe ve köylerden çok sayıda vatandaş katıldı; öğünde katılımcılara etli pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Program akışı:

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, namaz vaktine kadar vaaz verdi; ardından Cuma namazı topluca kılındı. Namazın ardından İlçe Müftüsü tarafından hakka şükür ve yağmur duası gerçekleştirildi ve katılımcılar için birlik, dayanışma ve hayır temennileri yinelendi.

Belediye başkanından teşekkür ve vurgular:

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, etkinliğin sorunsuz biçimde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Demirtaş, programa maddi destek verenler ve katılarak katkıda bulunanlara ayrıca teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu duanın gerçekleşmesinde gerek maddi yardımda bulunan gerekse dua programımıza iştirak eden, etkinliğin aksamadan ve düzenli bir şekilde devam etmesine vesile olan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ederim. Allah yapmış olduğumuz duaları kabul etsin."

Başkan Demirtaş, geleneği yaşatmanın belediye için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Hisarcık'tan, köylerden ve çevre ilçelerden programa katılan misafirlere teşekkür ederek yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Geleneksel organizasyon, hem dini ritüellerin hem de toplum dayanışmasının bir arada yaşandığı bir gün olarak kayda geçti; katılımcılar ikramlar ve dualarla bir araya gelerek ilçenin kadim kültürel pratiklerini sürdürdü.

Hisarcık’ta hakka şükür ve yağmur duası geleneği yaşatıldı